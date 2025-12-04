Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, su arraigo cultural y la emoción que genera en cada sorteo lo han convertido en una tradición diaria para miles de jugadores en el suroccidente colombiano.
Para muchas familias, este chance es más que un juego: es una práctica que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la ilusión de ganar y reforzando la identidad regional. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día cuenta con diferentes modalidades pensadas para todo tipo de apostadores, desde los más fieles hasta quienes participan ocasionalmente. Cada opción mezcla azar e intuición, ampliando las posibilidades de acierto:
Estas alternativas permiten que cada jugador ajuste su estrategia según su estilo, experiencia o intuición.
Una de las razones de su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.
El proceso de cobro es sencillo, pero exige cumplir con algunos requisitos básicos en un punto de pago autorizado:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden solicitar documentos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos del Valle del Cauca. Cada tarde reúne a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición, siempre con la esperanza de que la suerte juegue a su favor.