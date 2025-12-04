Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, su arraigo cultural y la emoción que genera en cada sorteo lo han convertido en una tradición diaria para miles de jugadores en el suroccidente colombiano.

Para muchas familias, este chance es más que un juego: es una práctica que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva la ilusión de ganar y reforzando la identidad regional. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diferentes modalidades pensadas para todo tipo de apostadores, desde los más fieles hasta quienes participan ocasionalmente. Cada opción mezcla azar e intuición, ampliando las posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

acertar de forma exacta las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten que cada jugador ajuste su estrategia según su estilo, experiencia o intuición.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las razones de su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es sencillo, pero exige cumplir con algunos requisitos básicos en un punto de pago autorizado:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Llevar el documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden solicitar documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos del Valle del Cauca. Cada tarde reúne a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición, siempre con la esperanza de que la suerte juegue a su favor.