Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, su cercanía con la cultura regional y la expectativa que genera en cada sorteo lo han convertido en una costumbre diaria para miles de jugadores en el suroccidente del país.

Para muchos apostadores, este chance representa más que un simple juego de azar. Se ha transmitido de generación en generación, manteniendo viva la ilusión de ganar y fortaleciendo el sentido de identidad local.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 3 de diceimbre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con varias modalidades pensadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan esporádicamente. Cada opción combina intuición y suerte, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene la emoción en cada apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidir exactamente con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador diseñe sus propias estrategias según su experiencia o intuición.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las principales ventajas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin comprometer su economía.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Reclamar un premio es un proceso sencillo, aunque requiere presentar algunos documentos básicos en un punto de pago autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, se solicitan documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca. Cada sorteo convoca a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición regional, siempre con la esperanza de que la suerte los acompañe.