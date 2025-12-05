Inesperado giro en pleno robo: víctima le arrebató el arma a ladrón y se defendió

A diario se registran cientos de robos en distintas ciudades del mundo, muchos de los cuales terminan en tragedia, ya sea por la muerte de algún delincuente o por otras circunstancias. En esta ocasión, un atraco ocurrido en Argentina se volvió tendencia.

El hecho tuvo lugar en la localidad de José C. Paz y quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del sector. En el video se observa el momento en que un hombre llega a su casa en motocicleta, sin darse cuenta de que era seguido por dos delincuentes que se movilizaban en el mismo tipo de vehículo.

Cuando el hombre se disponía a ingresar a su vivienda, uno de los ladrones descendió de la motocicleta y lo interceptó con un arma de fuego. Lo que siguió fue un violento forcejeo que tuvo un giro inesperado: la víctima logró arrebatarle el arma al asaltante.

El delincuente incluso alcanzó a resultar herido por los disparos del hombre. Sin embargo, por ahora se desconoce su estado de salud. Tras el forcejeo, los asaltantes huyeron rápidamente en la motocicleta.



En la grabación también se observa que otro hombre sale de la casa con lo que parece ser una escopeta para apoyar a la víctima, pero su intervención fue en vano, pues los ladrones ya habían emprendido la huida. El video fue compartido el pasado 5 de diciembre en X y, hasta el momento, no se conoce qué ocurrió posteriormente.

🚨 LE SACÓ EL ARMA AL LADRÓN Y LO BALEÓ

“Y otro sale con una escopeta, es hermoso todo jaja”, “El que salió era el verdadero ‘no podemos esperar que Dios haga todo’” y “El verdadero en defensa propia” son algunos de los comentarios que dejó la publicación.