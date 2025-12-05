Crean condecoración para colegios y empresas que luchen contra la violencia de género

La lucha de la violencia contra la mujer tiene un nuevo capítulo en el departamento del Atlántico, donde la Asamblea departamental aprobó el 'Sello Morado', una distinción única en su tipo para premiar a las empresas y a los colegios que se destaquen por implementar protocolos y rutas de atención para avanzar en una mayor equidad de género.

La distinción se entregaría a partir de una verificación que se realizaría a las instituciones con sede en este departamento que demuestren implementar protocolos de prevención, detección temprana, atención adecuada y activación de la ruta sancionatoria que corresponda, ante escenarios de violencia basada en género.

“Para el caso de colegios, importará mucho la incorporación de prácticas formativas y acciones preventivas creativas, evidenciados en el Plan de Convivencia Escolar, en la escuela de padres y también en el servicio social obligatorio de los alumnos de los dos últimos grados. Además, para el caso de empresas, interesará la igualdad salarial, la conciliación familiar, el liderazgo de mujeres, entre otras prácticas laborales incluyentes”,

explicó la diputada Alejandra Moreno Astwood, quien fue la autora de esta ordenanza que ya fue aprobada.



A su vez, esto debe acompañarse con campañas pedagógicas para socializar programas de formación y sensibilización, que incluyan el violentómetro, el ciclo de las relaciones de pareja, los tipos de violencia, tipología de agresores y pasos para recibir rutas de atención y

reparación. Lo anterior, permitirá que tanto entornos en colegios como empresas, sean seguros ante el desarrollo de estas buenas prácticas.

“Esta ordenanza fue resultado del trabajo conjunto con los colectivos de mujeres del Atlántico. la psicóloga Ruth Pareja fue vital en el desarrollo del contenido de esta, ante la violencia que observó en los entornos escolares, desde su labor como psicopedagoga. A fecha de hoy, el en el Atlántico, 52 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 14 han sido tipificadas como feminicidio. El feminicidio es una muerte prevenible, que se combate desde la educación y la salud mental. Queremos que las niñas, las adolescentes y las profesionales se sientan seguras y que no resulten victimizadas por la violencia basada en género”, indicó la Diputada Moreno Astwood.

