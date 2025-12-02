Briceño sigue siendo foco de violencia en Antioquia: Ejército desactivó otro artefacto explosivo

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército, lograron la destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado localizado en el corregimiento Travesías del municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

Allí la situación humanitaria encendió alertas institucionales debido al aumento de la violencia y del minado rural, en medio de la disputa entre el Frente 36, el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, surgido este año tras la división del Frente 18 y el Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ante homicidios, desplazamientos masivos y la expansión de minas antipersonal usadas como control territorial.

Preocupación a la que se sumó la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía, mientras la Defensoría documentó infracciones al Derecho Internacional Humanitario, restricciones a la movilidad de la población, amenazas a líderes, docentes y mujeres, así como riesgos de reclutamiento forzado para niños y adolescentes. Hasta septiembre se registraron diez homicidios de jóvenes y en octubre el desplazamiento de 1.033 familias por órdenes del Frente 36 ante la inminencia de combates.

"A raíz de la presencia de esos tres grupos delincuenciales, pues hay una tensión y a veces se enfrenta a enfrentamientos, cuando no es el Clan del Golfo con el frente treinta y seis, entonces, es el frente treinta y seis con los cabullos, y eso nos ha generado desplazamientos, nos ha generado muerte, confinamiento, miedo, zozobra, terror", indicó al respecto el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.



Si bien la Fuerza Pública continúa desplegada en zona rural, el temor es que en su retirada vuelva el riesgo inminente para las comunidades de Briceño y sus corregimientos Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón, como lo dijo el alcalde Noé Espinosa.

"Cada una de las veredas tiene sus instituciones educativas rurales y ese es precisamente el tema que más nos atemoriza a nosotros como gobierno local, el tema de los artefactos explosivos que han estado encontrando la fuerza pública, entonces, tememos porque de pronto caiga un campesino o un niño", señaló el mandatario.

Pero no ha sido la única situación que encendió las alarmas de las autoridades allí. Recientemente también la comunidad fue instrumentalizada, al parecer por órdenes del Frente 36 a través de redes sociales, para adelantar una asonada contra el Ejército cuando realizaba operativos que permitieron la captura de dos personas, entre ellas el cuñado de alias Primo Gay. En su momento, el secretario Martínez aseguró que pidieron al alcalde disuadir a los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas donde se presentaron los hechos, para permitir el actuar de la fuerza pública.

El incremento del minado rural, sumado a la confrontación entre grupos armados y el carácter estratégico del municipio para actividades ilícitas, mantiene en grave riesgo a las comunidades urbanas y rurales. Por ello, la Defensoría formuló 18 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para garantizar protección, atención humanitaria y prevención de nuevas violencias.