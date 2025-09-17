Por grave problemas de orden público, decretaron toque de queda en Briceño, Antioquia

Las recientes tensiones vividas en zona rural del municipio de Briceño por las disputas entre las mismas disidencias de alias 'Calarcá' han provocado que las autoridades locales tomen medidas para tratar de prevenir la expansión del conflicto armado en el Norte antioqueño.

Aunque aún no se ha podido determinar por qué diferentes facciones del grupo delincuencial se encuentran enfrentadas en la vereda Morrón del municipio de Briceño, se ha establecido de manera preliminar que todo tendría que ver con la disputa de rentas ilícitas en esta zona del departamento.

El director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, indicó que en la zona ya hay presencia activa de la Fuerza Pública que busca restablecer la seguridad en la subregión.

"El Ejército Nacional con la Cuarta Brigada están realizando los las diferentes operaciones de control territorial con el ánimo de poder ubicar a estas diligencias", destacó Lesmes.

Es por este motivo que la Alcaldía de Briceño anunció el toque de queda entre las 8:00 de la noche y las 5:30 de la mañana, ley seca entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y la prohibición de la circulación de vehículos entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Además, hay que mencionar que ya la Alcaldía de Campamento había decidido decretar el toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta este 18 de septiembre, esto debido a las complicaciones de orden público en el Norte del departamento.