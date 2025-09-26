En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta por explosivos volvió a generar temor en Antioquia: Policía fue hostigada en Briceño

Alerta por explosivos volvió a generar temor en Antioquia: Policía fue hostigada en Briceño

Los hechos ocurrieron cuando atendían un reporte en una vivienda de zona urbana. En Amalfi un paquete sospechoso obligó a evacuar un colegio.

Alerta por explosivo en Amalfi, Antioquia
Alerta por explosivo en Amalfi, Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

El Norte y Nordeste de Antioquia siguen bajo alerta por presencia de artefactos explosivos instalados por grupos armados. Mientras que en Amalfi se levantó la alerta por la presencia de uno, en Briceño la fuerza pública fue hostigada cuando atendía el reporte de otro en una vivienda de zona urbana

La instalación de posibles artefactos explosivos, principalmente a mano del frente 36 de las disidencias de las Farc, siguen teniendo en vilo a las autoridades y la población civil en diferentes zonas de Antioquia donde en las últimas horas se registraron dos situaciones.

La más grave ocurrió en el municipio de Briceño donde habitantes del barrio Divino Niño alertaron a la fuerza pública por la posible presencia de una caneca con 4 kilos de explosivos al interior de una vivienda. Aunque el objeto fue controlado, efectivos de la policía fueron hostigados al momento de atender la novedad.

La comunidad alcanzó a registrar la situación que inclusive puso en riesgo su integridad.

Lea también:

  1. AGC SANTO DOMINGO- NP NOTICIAS.jpeg
    Cortesía: NP Noticias
    Antioquia

    Pobladores del Nordeste de Antioquia denuncian aumento de menores reclutados por Clan del Golfo

  2. CONFENACOL FELIPE DELGADO- CONFENACOL.jpg
    Cortesía: Confenacol
    Antioquia

    Concejales del Nordeste, Bajo Cauca y Urabá son los de mayor riesgo en Antioquia: Confenacol

El segundo hecho ocurrió en el municipio de Amalfi donde la presencia de un paquete sospechoso a las afueras de la Institución Educativa Eduardo Fernández Botero generó alarma y obligó a la evacuación del plantel para llevar a cabo los respectivos protocolos de verificación por parte de personal experto.

La administración municipal indicó que se descartó la presencia de explosivos en una caja que contenía basura y recordó a la ciudadanía algunas recomendaciones para afrontar este tipo de situaciones como avisar oportunamente a las autoridades y abstenerse de transitar por la zona.

Publicidad

Cabe recordar que, en medio de esta situación, hace cerca de un mes, hay diferentes veredas de Segovia y Remedios a los que, de acuerdo con una fuente que prefirió ocultar su identidad, “a las que están llegando los del Clan (del Golfo) para reclutar ofreciendo un millón a los jóvenes que trabajen con ellos”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Disidencias Farc

atentado terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad