Alerta por explosivos volvió a generar temor en Antioquia: Policía fue hostigada en Briceño

El Norte y Nordeste de Antioquia siguen bajo alerta por presencia de artefactos explosivos instalados por grupos armados. Mientras que en Amalfi se levantó la alerta por la presencia de uno, en Briceño la fuerza pública fue hostigada cuando atendía el reporte de otro en una vivienda de zona urbana

La instalación de posibles artefactos explosivos, principalmente a mano del frente 36 de las disidencias de las Farc, siguen teniendo en vilo a las autoridades y la población civil en diferentes zonas de Antioquia donde en las últimas horas se registraron dos situaciones.

La más grave ocurrió en el municipio de Briceño donde habitantes del barrio Divino Niño alertaron a la fuerza pública por la posible presencia de una caneca con 4 kilos de explosivos al interior de una vivienda. Aunque el objeto fue controlado, efectivos de la policía fueron hostigados al momento de atender la novedad.

La comunidad alcanzó a registrar la situación que inclusive puso en riesgo su integridad.



El segundo hecho ocurrió en el municipio de Amalfi donde la presencia de un paquete sospechoso a las afueras de la Institución Educativa Eduardo Fernández Botero generó alarma y obligó a la evacuación del plantel para llevar a cabo los respectivos protocolos de verificación por parte de personal experto.

La administración municipal indicó que se descartó la presencia de explosivos en una caja que contenía basura y recordó a la ciudadanía algunas recomendaciones para afrontar este tipo de situaciones como avisar oportunamente a las autoridades y abstenerse de transitar por la zona.

Cabe recordar que, en medio de esta situación, hace cerca de un mes, hay diferentes veredas de Segovia y Remedios a los que, de acuerdo con una fuente que prefirió ocultar su identidad, “a las que están llegando los del Clan (del Golfo) para reclutar ofreciendo un millón a los jóvenes que trabajen con ellos”.