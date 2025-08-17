Pobladores del Nordeste de Antioquia denuncian aumento de menores reclutados por Clan del Golfo

Zonas limítrofes con el sur de Bolívar como el Nordeste de Antioquia también estarían sintiendo los coletazos del grave conflicto armado que afronta actualmente esta región del país entre el Clan del Golfo y el ELN.

Así lo indicaron fuentes de en esta zona del departamento a Blu Radio, quienes manifestaron que ahora no solo hay temor a eventuales enfrentamientos o retenes en vías rurales, sino también por reclutamiento de menores de edad y jóvenes para integrar las filas de estos grupos.

Según esta personas que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, “en los caseríos a los que están llegando los del Clan para reclutar están ofreciendo un millón a los jóvenes que trabajen con ellos”, en diferentes veredas Remedios y Segovia.

De hecho, advirtió que está el riesgo latente de que en esta subregión se viva una situación similar a la Bolívar.

ELN y el Clan del Golfo. Foto: AFP / cortesía El Pilón.

"Puede que el Nordeste se vuelva una tensión igual a la que está sucediendo en este momento en el sur de Bolívar por las tensiones que también hay frente al accionar del Clan del Golfo para poder ocupar toda la zona del nordeste antioqueño, entonces es una situación bastante compleja.

Aunque el fenómeno del reclutamiento no es nuevo, pobladores de estas zonas advierten que sí se ha intensificado este flagelo especialmente por parte del Clan del Golfo en su intención de acelerar planes de control y expansión en la región.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, explicó que la adhesión de estos menores de edad a los grupos armados se produce por intimidación o seducción a través de elementos relacionados con el poder.

"Esas personas que están con el tratamiento forzado no son nuevas, son personas ya antiguas en este rol, de cómo hacen para lograr la simpatía de los jóvenes a través de la curiosidad, a través del poder. Sabemos que estas organizaciones se nutren de algunas personas, algunos menores, por encantamiento, por constreñimiento, y es donde tenemos que llegar nosotros", indicó Rico.

Sobre el fortalecimiento en materia de combatientes por parte del Clan del Golfo también hay información de qué zonas del Nordeste de Antioquia estarían llegando personas reclutadas en regiones como Urabá y en municipios como Planeta Rica, San José de Uré, Tierralta y Puerto Libertador.