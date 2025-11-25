Seis municipios en rojo por feminicidios: Santander registra 13 casos en lo que va del año

En el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Lina Patricia Peñaranda, confirmó que, "en lo que va del año, se han registrado 13 feminicidios en el departamento".

"Aunque la cifra representa una leve reducción frente a los 17 casos de 2024, hay que seguir trabajando para bajar esta cifra a 0", indicó Peñaranda.

Entre los municipios más afectados por la violencia contra la mujer figuran Barrancabermeja, Floridablanca, Bucaramanga, Landázuri, Puerto Wilches y Sabana de Torres, territorios donde se han registrado varios episodios de feminicidio y agresión de género.

Dichas zonas están en el foco de las campañas de prevención y activación de nuevos programas para evitar más tragedias, por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento.



Uno de los casos más sonados fue el de Rosa Ofelia Malagón, de 61 años, victima de feminicidio, en el barrio La Victoria de Bucaramanga, por parte de su expareja un hombre de 74 años, quién la atacó con un cuchillo y le propinó al menos diez puñaladas.

Otro caso que causó indignación fue el crimen de Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, asesinada con arma blanca mientras dormía en su vivienda del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. El responsable fue su compañero sentimental.

En Rionegro, el 23 de marzo, Sindy Gutiérrez fue sacada de su casa por hombres armados y asesinada en plena vía pública, un caso que sigue bajo investigación judicial.

El 25 de mayo, en Landázuri, fue asesinada Sonia Jazmín Peña, quien intentaba retirar sus pertenencias tras terminar una relación. Su expareja la atacó con un arma blanca, convirtiéndose en el tercer feminicidio en ese municipio en lo que va del año.

En Bucaramanga, dos mujeres resultaron heridas tras ser atacadas con armas traumáticas. María Alejandra Cabezas Cordero, de 22 años, recibió un disparo en el pómulo izquierdo, mientras que Carla María Ríos Díaz, de 24, fue impactada en el tórax. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con disputas criminales, pues Cabezas sería pareja de alias Renzo, integrante de la banda Los AK-47.

De acuerdo con datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y de la Fundación Mujer y Futuro, Santander registra este año los feminicidios siguen aumentando y una mujer es asesinada cada 24 días.



3.476 denuncias de violencia intrafamiliar en nueve meses

Un caso cada 2 horas, 497 denuncias de violencia sexual: un caso cada 12 horas y 62,8% de las víctimas no denuncia, por miedo o falta de garantías.

Johana Durán, directora de la Fundación Mujer y Futuro, advirtió que las cifras siguen ubicando a Santander como uno de los departamentos con mayor incidencia de feminicidios en el país.

“Cada feminicidio es una vida truncada y un llamado urgente a fortalecer la protección de las mujeres. La respuesta institucional sigue siendo insuficiente”, sostuvo.

La Gobernación de Santander anunció la intensificación de campañas en los municipios priorizados, articulación con la Fiscalía y la Policía, y acompañamiento a mujeres en riesgo.

La Secretaría de la Mujer indicó que se reforzarán las rutas de atención y se activarán nuevas acciones comunitarias para prevenir agresiones.

