Autoridades del Valle ofrecen hasta $30 millones por información de líder social desaparecido

Una recompensa de hasta $30 millones están ofreciendo las autoridades en el Valle del Cauca por información que permita ubicar a Gustavo Artunduaga, líder social de 58 años del municipio de Restrepo, quien permanece desaparecido desde el pasado 25 de octubre.

Esta decisión se tomó luego de que se realizara una reunión con diferentes entidades del Gobierno Departamental para analizar los avances que han tenido las autoridades en su proceso de búsqueda

“Como resultado del análisis que ha realizado el equipo direccionado por la Fiscalía General de la Nación, se ha determinado ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos a los ciudadanos que puedan entregar información que nos permita ubicar el paradero del señor Gustavo Artunduaga, o que permita que la investigación avance con el mejor resultado, que es encontrarlo con vida y, por supuesto, esclarecer este hecho tan lamentable que ha ocurrido”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Por este caso, su familia vive hoy un completo drama, ya que hasta la fecha no han tenido ninguna información sobre su paradero. Lo último que se conoció del líder social es que salió de su vivienda en su vehículo con destino a otro municipio del departamento.



“El señor Gustavo Artunduaga salió de su casa el pasado 25 de octubre con rumbo al municipio de Buga y no regresó a su hogar. Este caso lo hemos analizado con la directora de Fiscalías, todo su equipo de trabajo y nuestro Gaula Policía, revisando los avances de la investigación y, por supuesto, también logramos escuchar a su familia”, explicó el funcionario público.

Finalmente, otra de las peticiones que se hace desde el Gobierno Departamental es que los ciudadanos que tengan información la entreguen a las autoridades en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Valle.