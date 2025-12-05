En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Autoridades del Valle ofrecen hasta $30 millones por información de líder social desaparecido

Autoridades del Valle ofrecen hasta $30 millones por información de líder social desaparecido

Se trata de Gustavo Artunduaga, líder social de 58 años quien permanece desaparecido desde el pasado 25 de octubre. Salió de su casa con destino a Buga y nunca regresó

Gustavo Artunduaga, líder social de 58 años quien permanece desaparecido desde el pasado 25 de octubre.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

