Líder social David Valencia habría sido asesinado por un soldado del Ejército en Vistahermosa, Meta

Según denunció Indepaz, el disparo que acabó con su vida habría sido realizado por un soldado del Ejército Nacional.

Ned David Valencia Rodríguez era un reconocido líder social comprometido con el bienestar de los habitantes de su municipio. Los hechos ocurrieron cuando miembros de la Junta de Acción Comunal organizaban un corredor humanitario para auxiliar a dos campesinos mayores que estaban bajo fuego cruzado en medio de una operación militar.

De acuerdo con la denuncia, en medio de la acción humanitaria un uniformado habría disparado contra el líder, causándole la muerte. La administración municipal desmintió versiones que intentaron vincularlo con grupos armados y destacó su papel como un líder respetado y defensor de los derechos de su comunidad.

La Defensoría del Pueblo recordó que Vistahermosa ya ha sido incluida en varias Alertas Tempranas (013/25, 001/25 y 019/23), por el alto riesgo que enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos debido al control territorial y las normas impuestas por grupos armados ilegales.



En el municipio operan el Frente Jorge Suárez Briceño, del Estado Mayor Central de las Farc, y bandas locales. El área está bajo jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional.

Con este crimen, Indepaz registra 179 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2025, frente a los 165 casos ocurridos en la misma fecha del año pasado, lo que evidencia un preocupante aumento de la violencia contra quienes defienden la vida, la paz y los derechos en los territorios.