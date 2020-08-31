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Blu Radio  / Asesinato líderes sociales

Asesinato líderes sociales

Esteban de Jesús Cárdenas, líder social asesinado en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
Orden público

Asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Defensoría
Nación

Primer semestre de 2026 cerró con 78 líderes sociales asesinados y 68 masacres: Defensoria

Cabecilla del Clan del Golfo.
Judicial

A la cárcel presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado al asesinato de líder social en Chocó

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Recompensa: ofrecen $50 millones por responsables de crimen de lideresa en Antioquia

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Consternación en Santa Bárbara, Antioquia: lideresa social fue asesinada en su vivienda

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Asesinan a maestra en Fundación, Magdalena: era reconocida por su labor como lideresa social

Un reciente informe de Forjando Futuros, Caribe Afirmativo e Indepaz también evidenció la problemática
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Antioquia es el segundo departamento del país que concentra más crímenes de líderes sociales en 2026

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Antioquia

Tras ataque sicarial asesinaron a lideresa comunal en Bello, Antioquia

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El 2025 fue el año más violento para defensores de derechos humanos en Gobierno Petro

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