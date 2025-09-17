Revelan video de momento en que hija de expresidente de la Cámara de Comercio de Buga pierde la vida

La ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Gabriela Trejos, una joven de 23 años.

Gabriela era hija de Marcos Trejos, una figura reconocida en la región por ser el expresidente de la Cámara de Comercio de Buga y por su participación política como excandidato al Concejo por el Partido Centro Democrático.

Los hechos se registraron en la madrugada del lunes 16 de septiembre de 2025, en el barrio La Merced, en la calle 4 con carrera 19, a las afueras de un establecimiento comercial.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades, Gabriela fue víctima de un ataque sicarial mientras salía de una celebración de cumpleaños en compañía de un grupo de amigos.

En un video que ha salido a la luz en las últimas horas se puede observar como sujetos armados abrieron fuego contra ellos. Posteriormente, la joven recibió un disparo en el rostro y falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

El teniente coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del distrito de Policía de Buga, ha indicado que la hipótesis principal es que el atentado iba dirigido contra un hombre que la acompañaba, quien resultó con lesiones leves y estaría relacionado con actividades de microtráfico en la zona.

“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la victima sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, indicó el teniente.

Las autoridades en el centro del Valle del Cauca avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer por completo lo sucedido y dar con los responsables.

Mientras tanto, la familia, amigos y ciudadanos del municipio piden justicia.