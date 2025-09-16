Investigan asesinato de la hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, Valle

Las autoridades en el centro del Valle del Cauca avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de la joven de 23 años, Gabriela Trejos, quien era hija de Marcos Trejos, ex presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga, y ex candidato al concejo de ese municipio por el partido Centro Democrático.

El hecho se registró en el barrio La Merced, a las afueras de un establecimiento comercial, cuando sujetos armados atacaron a disparos al grupo de amigos con los que la victima se encontraba.

Gabriela murió tras impactada por una bala, en un atentado sicarial que, al parecer, iba dirigido contra uno de sus amigos con los que estaba departiendo.

“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la victima sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, indicó el teniente coronel Rubén Darío Gaitan, comandante del distrito de Policía de Buga.

A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lamentó la muerte de la joven manifestando que hay tristeza en Buga, mientras que el partido político emitió un comunicado, expresando su solidaridad con toda la familia.