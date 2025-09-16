En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan asesinato de la hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, Valle

Investigan asesinato de la hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, Valle

El hecho se registró en el barrio La Merced, a las afueras de un establecimiento comercial, cuando sujetos armados atacaron a disparos al grupo de amigos con los que la victima se encontraba.

Mujer asesinada Buga, Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:42 p. m.

Las autoridades en el centro del Valle del Cauca avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de la joven de 23 años, Gabriela Trejos, quien era hija de Marcos Trejos, ex presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buga, y ex candidato al concejo de ese municipio por el partido Centro Democrático.

El hecho se registró en el barrio La Merced, a las afueras de un establecimiento comercial, cuando sujetos armados atacaron a disparos al grupo de amigos con los que la victima se encontraba.

Gabriela murió tras impactada por una bala, en un atentado sicarial que, al parecer, iba dirigido contra uno de sus amigos con los que estaba departiendo.

“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la victima sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, indicó el teniente coronel Rubén Darío Gaitan, comandante del distrito de Policía de Buga.

A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lamentó la muerte de la joven manifestando que hay tristeza en Buga, mientras que el partido político emitió un comunicado, expresando su solidaridad con toda la familia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Homicidios

Valle del Cauca

Buga

Publicidad

Publicidad

Publicidad