Casa del Anciano de Rionegro lanza SOS para evitar cierre: buscan recaudar $400 millones

Casa del Anciano de Rionegro lanza SOS para evitar cierre: buscan recaudar $400 millones

El 7 y 8 de diciembre realizarán una ayudatón con el fin de recaudar recursos para evitar su cierre por millonaria deuda.

