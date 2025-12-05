Casa del Anciano de Rionegro lanza SOS para evitar cierre: buscan recaudar $400 millones

La Casa del Anciano de Rionegro, Santander, lanzó un urgente llamado a la solidaridad para evitar el cierre del centro, que hoy brinda atención integral a 27 adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Según su director, Benjamín Antonio Rodríguez, los cambios en las políticas de asignación de recursos han reducido al mínimo los aportes estatales, dejando al hogar en una situación financiera “crítica e insostenible”.

Rodríguez explicó en entrevista con Blu Radio que, pese a cumplir con las exigencias normativas y ofrecer atención digna, los recursos no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas de los residentes. Esto los ha llevado a contemplar dos escenarios extremos: cerrar definitivamente el hogar o convertirlo en un servicio exclusivo para quienes puedan pagar, dejando por fuera a los adultos mayores pobres.

“Llevamos 49 años trabajando y no queremos dejar de atender a los abuelitos pobres. Ellos merecen una calidad de vida, esta es su casa. Cuando fueron jóvenes ayudaron a sacar adelante al municipio y al país y nadie les pagó una pensión. Ya viejitos los abandonan y terminan aquí”, dijo el director.

El déficit actual del hogar asciende a $300 millones, lo que ya obligó a entregar a familiares a varios residentes por falta de recursos para sostenerlos. De 40 adultos mayores, hoy solo permanecen 27, tres de ellos sin familiares ni redes de apoyo. Rodríguez alertó sobre las consecuencias que enfrentan quienes deban salir del centro: quedarían expuestos a situaciones de abandono o indigencia.



“La reglamentación es muy rara. Si un hijo dice ‘mi papá me pegó, no lo atiendo’, entonces lo dejan a la deriva. Estos abuelitos, si salen de acá, terminan en la calle. Eso es lo que no queremos”, agregó.

Para enfrentar la crisis y garantizar la operación del centro en 2025 y 2026, la institución realizará una ayudatón el domingo 7 y lunes 8 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, en el parque principal de Rionegro. La meta es recaudar $400 millones, un monto que permitiría saldar deudas y dejar un pequeño fondo de funcionamiento.

Las donaciones podrán realizarse durante el evento o a través del botón de donaciones en su página web (www.casadelancianoderionegro.org), así como mediante consignación a la cuenta corriente 0485-6999 92 86 del Banco Davivienda.

“Es una labor titánica, pero tenemos que hacerlo. Si logramos recoger los $400 millones, saldamos el déficit y nos queda un colchoncito para funcionar el próximo año”, señaló Rodríguez.

La Casa del Anciano espera que la comunidad, empresarios y ciudadanía en general se unan para evitar que este hogar, que por casi medio siglo ha atendido a los más vulnerables, tenga que cerrar sus puertas.