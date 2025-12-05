Partido Conservador presentó su lista al Senado en Cartagena

Siguen los movimientos de los partidos y movimientos políticos, en un fin de semana clave para definir cuáles serán sus apuestas para las elecciones del Congreso de la República del próximo 8 de marzo de 2026.

En la mañana de este viernes, en la sede de la Registraduría en Cartagena, la presidenta del Partido Conservador y senadora, Nadia Blel, inscribió la lista al Senado conformada por 65 hombres y 35 mujeres. Será encabezada por el exprecandidato presidencial David Barguil y contará con nombres como la senaodra Blel, los representantes Wadith Manzur y Juan Carlos Wills, los exsenadores Hernán Andrade y Juan Diego Gomez, los actuales senadores Marcos Daniel Pineda.

“Una lista conformada por personas valientes de todos los territorios de Colombia, personas que conocen sus regiones, que han trabajado con firmeza en cada uno de los departamentos del país. Esto demuestra que este es un partido de territorios, pero también es un partido abierto y un partido de oportunidades, que le da voces a esos nuevos liderazgos, voces que merecen ser escuchadas en el Congreso de la República”, aseguró Blel.

La senadora Blel aseguró que desde el Directorio Nacional del Partido ya se notificó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral de su intención de participar en la consulta interpartidista del mes de marzo para escoger al candidato presidencial de la derecha y centroderecha.



“Desde el partido sabemos que es necesario la unidad desde todos los frentes para mantener y recuperar ese orden que se ha ido perdiendo (…) el Directorio Nacional, con base a sus estatutos, deberá tomar la decisión de cuál es el camino para elegir esa mujer o ese hombre que representará las banderas azules del partido”, concluyó Blel.

Cabe recordar que el plazo de inscripción de precandidatos presidenciales ante el Directorio Nacional Conservador se amplió hasta el próximo 10 de diciembre y en ella podrían participar dirigentes como el senador Efraín Cepeda, la representante Juana Carolina Londoño, el excontralor Carlos Felipe Córdoba y el exministro Rubén Darío Lizarralde; sin embargo, el Directorio aún no ha escogido el mecanismo de selección del aspirante azul que según sus Estatutos podría darse mediante consenso, consulta, encuesta o convención nacional.