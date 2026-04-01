Explosión en vía Zipaquirá – Ubaté deja varios muertos y heridos tras accidente múltiple: hay videos

Momentos de angustia se vivieron en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, luego de una fuerte explosión registrada en el peaje Casablanca que desató una escena de caos entre conductores y pasajeros.

De acuerdo con información preliminar, al menos siete vehículos resultaron afectados, varios de ellos consumidos por las llamas, incluyendo una tractomula que quedó a un costado de la carretera. Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos tras un accidente múltiple que obligó a detener el tráfico y generó pánico en la zona.

En medio de la emergencia, conductores y ciudadanos reaccionaron rápidamente para evacuar a las personas atrapadas en los vehículos.

Aunque el balance inicial dejó 19 personas heridas, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó que el siniestro deja además varias personas fallecidas y múltiples heridos, aunque por ahora no se ha entregado una cifra oficial consolidada, mientras continúan las labores de atención y verificación en el lugar de los hechos.



Nuevos detalles entregados por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía indican que el accidente ocurrió en el kilómetro 40 de la vía Bogotá–Ubaté, en el peaje Casablanca, cuando un vehículo de carga pesada habría sufrido una falla mecánica y, al parecer, se quedó sin frenos. El conductor perdió el control y terminó embistiendo a varios carros particulares que se encontraban detenidos en la fila para el pago del peaje, lo que desencadenó el incendio que comprometió al menos siete automotores.

Por su parte, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, confirmó en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales que el siniestro se registró antes de las 6:00 de la mañana y que, según la información recopilada, la tractomula impactó contra al menos ocho vehículos que esperaban su turno en el peaje.

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“El vehículo, al parecer, presenta una falla mecánica, se queda sin frenos y genera un choque múltiple en el peaje de Casablanca”, señaló el mandatario, quien agregó que todas las capacidades de emergencia de municipios como Cajicá, Nemocón y otros cercanos fueron activadas para atender la situación.

El alcalde también indicó que la vía permanece completamente bloqueada y pidió a los ciudadanos evitar transitar por este corredor vial mientras avanzan las labores de atención y remoción de los vehículos.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y el paso continúa restringido, teniendo en cuenta que algunos vehículos siguen envueltos en llamas, mientras se adelantan las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.