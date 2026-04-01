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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Explosión en vía Zipaquirá – Ubaté deja varios muertos y heridos tras accidente múltiple: hay videos

Explosión en vía Zipaquirá – Ubaté deja varios muertos y heridos tras accidente múltiple: hay videos

La emergencia ocurrió en el peaje Casablanca. Autoridades confirmaron que se trató de un accidente múltiple.

Explosión en vía Zipaquirá – Ubaté
La explosión fue desatada tras un choque entre 7 vehículos.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

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