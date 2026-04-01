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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Confirman causa de explosión en peaje Zipaquirá- Ubaté: tractocamión tuvo falla mecánica

Confirman causa de explosión en peaje Zipaquirá- Ubaté: tractocamión tuvo falla mecánica

El vehículo de carga pesada tuvo una falla mecánica e impactó a los carros particulares que se encontraban en el peaje Casablanca.

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