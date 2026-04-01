Confirman causa de explosión en peaje Zipaquirá- Ubaté: tractocamión tuvo falla mecánica

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía confirmó que el accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 40 de la vía Bogotá–Ubaté, en el peaje Casablanca, cuando el vehículo de carga pesada al parecer perdió los frenos y el conductor pierde el control del mismo, por lo que terminó estrellándose contra varios carros particulares que se encontraban en el punto de recaudo, en el peaje. Tras el choque, se desató un impresionante incendio que comprometió tanto al tractocamión como a otros vehículos involucrados, 8 en total.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que 19 personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. Los lesionados fueron atendidos primero en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales en al menos 11 ambulancias dispuestas para la emergencia.

Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca se informó que el incendio es atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con apoyo de bomberos de Zipaquirá, quienes lideran las labores de control y extinción de las llamas.

En el sitio también hacen presencia unidades de la Policía, personal de la concesión vial y equipos de salud activados por el CRUE Cundinamarca, coordinando la atención de los heridos y asegurando la zona. La emergencia se presenta en jurisdicción del municipio de Cogua, donde las autoridades mantienen el paso completamente restringido mientras avanzan las labores de atención y remoción de los vehículos afectados.