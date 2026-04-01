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Blu Radio  / Salud  / El estrés no solo afecta la mente: estudio revela cómo se refleja en la piel

El estrés no solo afecta la mente: estudio revela cómo se refleja en la piel

Investigaciones científicas han demostrado que lo que ocurre a nivel emocional puede reflejarse directamente en el aspecto físico, como cambios en la piel.

El estrés no solo afecta la mente_ estudio revela cómo se refleja en la piel.jpg
El estrés también puede afectar la piel, esto dice la ciencia.
Foto: Freepik, Facebook.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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