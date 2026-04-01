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Blu Radio  / Salud  / Vacunación en adultos mayores: clave para prevenir complicaciones por virus respiratorios

Vacunación en adultos mayores: clave para prevenir complicaciones por virus respiratorios

Los expertos advierten que el envejecimiento y las enfermedades crónicas aumentan el riesgo ante virus respiratorios y resaltan la vacunación como protección clave.

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