Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, lidera la lista al Senado de Creemos

El Movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó este jueves en Corferias la inscripción de su lista de candidatos al Senado de la República para las elecciones de 2026, que estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario de la capital antioqueña.

Será Gutiérrez, quien además de encabezar la lista, lidere este movimiento que realizó su inscripción con más de 450.000 firmas. Un requisito que debe cumplir la colectividad al no tener personería jurídica como partido político, por decisión del Consejo de Estado.

En un comunicado Creemos aseguró que en total recogieron 872.346 firmas para validar su participación en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026, sumando apoyos tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. De ese total, 457.730 respaldaron la lista al Senado.

La lista presentada por Creemos incluye perfiles provenientes de distintos sectores y regiones del país. Entre los candidatos figuran administradores, académicos, empresarios, profesionales de la seguridad, exmiembros de la fuerza pública, docentes y líderes comunitarios.



Además de Juliana Gutiérrez, también figuran en la lista de Creemos el diputado de Antioquia, Andrés Bedoya; el general en retiro y excomandante de la Policía de Bogotá, Eliécer Camacho; el exparticipante de El Desafío, Wilder Zapata; la excadidata a la Alcaldía de Montería, Natalia López; el exfuncionario del Ministerio de Defensa, Diego Hernández y el teniente coronel en retiro Ángel Augusto Sánchez.

La lista de veinte aspirantes la completan Laura Gamboa, Jhon Alex Méndez Vargas, Juan Diego Muñoz, Lida Drago, Martha Restrepo Correa, Gustavo Pinedo, Jorge Hugo Aranguren, Catalina Ramírez Vélez, Juan Alejandro Ángel, Claudia Céspedes, Luis Ernesto Rivera, Sara María Arbeláez Ramírez y Nelson Barrera Roa.

De acuerdo con la colectividad, su propuesta política se centrará en la protección de niños, niñas y adolescentes, la recuperación de la seguridad ciudadana y el orden institucional y la defensa de la libertad de empresa como base para la movilidad social y la generación de empleo.

Publicidad

“Venimos a hablar con la verdad, a mirar a la gente a los ojos y a decirle que no todo está perdido. La patria se defiende trabajando y eso es lo que vamos a hacer”, aseguró Juliana Gutiérrez sobre la inscripción del movimiento en Corferias este 4 de diciembre.