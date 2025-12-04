En vivo
Blu Radio  / Política  / Partido de la U anuncia a Juan Felipe Lemos como cabeza de lista al Senado

Partido de la U anuncia a Juan Felipe Lemos como cabeza de lista al Senado

Según el Partido, Lemos representa los valores del partido y ha sido congruente sobre sus acciones y discurso en su etapa como congresista de la República.

