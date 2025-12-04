Partido de la U anuncia a Juan Felipe Lemos como cabeza de lista al Senado

Continúa moviéndose el tablero político de cara a las próximas elecciones para el Congreso de la República que se celebrarán el próximo 8 de marzo. En este caso, el Partido de la U confirmó que el senador Juan Felipe Lemos será su cabeza de lista para el Senado.

El Partido justificó dicha elección argumentando que “es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado respeto absoluto a los postulados ideológicos del Partido de la U. Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”.

Es importante mencionar que la lista al Senado del Partido de la U será abierta, lo que significa que todos los aspirantes deberán ganarse su curul por medio de los votos de la gente.

Lemos ha sido congresista de este Partido desde el año 2010, cuando fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, en 2014 repitió elección con más de 38.000 votos como fórmula del entonces senador Mauricio Lizcano.



En el 2018 pasó al Senado con 82.000 votos y en 2022 fue la novena votación más alta de las diez curules que al senado que consiguió el Partido, obteniendo 89.000 votos.