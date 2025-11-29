Fico defiende a conjuez del CNE tras críticas de Petro por sanción a su campaña

El alcalde de Medellín defendió al abogado Majer Abushihab y su rol como conjuez en el Consejo Nacional Electoral, luego de que el presidente Gustavo Petro calificara al togado como “pago de Fico, miembro de la oposición”.

El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia al cuestionar públicamente al conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE), Majer Abushihab, a quien señaló de ser “el abogado actual y pago de Fico” y de haber participado en la decisión que sancionó a su campaña presidencial. En un mensaje en redes sociales, el mandatario aseguró que desde el Gobierno no aceptan que “el abogado de un opositor” juzgue la conducta de su movimiento político, calificó la sanción como “fraudulenta” y lanzó una advertencia: “¿Quiere destituirme, señora senadora, con el abogado de Fico como conjuez? Golpistas”.

Esto a propósito de que el CNE sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y por haber recibido aportes prohibidos de personas jurídicas como la USO y Fecode.

La respuesta no tardó. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la actuación de Abushihab y cuestionó al jefe de Estado. “Respete por lo menos a la justicia”, escribió en su cuenta de X, señalando que el conjuez es abogado y que, por su trayectoria, también integra el CNE de manera legal.



Recordó además que la decisión en contra de la campaña de Petro fue tomada por mayoría calificada y que seis magistrados votaron a favor, con argumentos sobre la violación de topes, omisión de reportes y financiación prohibida.

Gutiérrez calificó los señalamientos del presidente como una “cortina de humo” y lo acusó de buscar desviar la atención de lo que considera un “hecho grave”: que un presidente habría sido elegido de manera irregular. Su mensaje también incluyó críticas por la publicación de fotografías reservadas, que, según él, “seguramente” provinieron de “su aliado que se robó Medellín”.

En el mismo sentido se pronunció el abogado Santiago Trespalacios, quien calificó de “impresentable” el señalamiento presidencial contra Abushihab. Afirmó que las “perfilaciones” a profesionales del derecho por los clientes que representan son prácticas que, según él, también han sufrido abogados que han defendido a personas cercanas al presidente. “¡No puede hacer lo mismo!”, reclamó.

Quien también intervino fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero desde otra orilla. Reveló que Abushihab se presentó la semana pasada como abogado de Federico Gutiérrez en una conciliación contra él y cuestionó si el conjuez debió declararse impedido, dado que Gutiérrez también fue candidato presidencial.