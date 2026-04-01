Lanzamiento Artemis 2 EN VIVO de la NASA: la misión emprendió su viaje a la Luna

Cuatro astronautas —tres hombres y una mujer— se preparan para protagonizar este miércoles el primer viaje tripulado a la Luna desde 1972, en una misión que marca un nuevo capítulo en la exploración espacial de Estados Unidos. El lanzamiento Artemis 2, proyecto de la NASA, ha enfrentado varios retrasos antes de concretarse.

La tripulación está compuesta por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Durante aproximadamente diez días, orbitarán la Luna sin aterrizar, en una misión similar a la realizada por el Apolo 8 en 1968, pero con tecnología mucho más avanzada.

El despegue estará impulsado por el nuevo cohete SLS, diseñado para permitir viajes recurrentes al satélite natural. Antes del lanzamiento, el vehículo es cargado con grandes cantidades de hidrógeno y oxígeno líquidos, alcanzando un peso total de más de 2.600 toneladas. Se espera que unas 400.000 personas presencien este momento histórico desde los alrededores.

La misión también representa avances en términos de inclusión, ya que será la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta no estadounidense participen en un viaje lunar. Además, se considera un paso clave hacia futuras misiones más ambiciosas, incluyendo la posibilidad de establecer una base permanente en la Luna.