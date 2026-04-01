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Lanzamiento Artemis 2 EN VIVO de la NASA: la misión emprendió su viaje a la Luna

A las 5:24 de la tarde, hora Colombia, está programado el lanzamiento Artemis 2, con el que rodearán y verán la cara oculta de la Luna.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
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Lanzamiento Artemis 2 de la NASA

Cuatro astronautas —tres hombres y una mujer— se preparan para protagonizar este miércoles el primer viaje tripulado a la Luna desde 1972, en una misión que marca un nuevo capítulo en la exploración espacial de Estados Unidos. El lanzamiento Artemis 2, proyecto de la NASA, ha enfrentado varios retrasos antes de concretarse.

La tripulación está compuesta por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Durante aproximadamente diez días, orbitarán la Luna sin aterrizar, en una misión similar a la realizada por el Apolo 8 en 1968, pero con tecnología mucho más avanzada.

El despegue estará impulsado por el nuevo cohete SLS, diseñado para permitir viajes recurrentes al satélite natural. Antes del lanzamiento, el vehículo es cargado con grandes cantidades de hidrógeno y oxígeno líquidos, alcanzando un peso total de más de 2.600 toneladas. Se espera que unas 400.000 personas presencien este momento histórico desde los alrededores.

La misión también representa avances en términos de inclusión, ya que será la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta no estadounidense participen en un viaje lunar. Además, se considera un paso clave hacia futuras misiones más ambiciosas, incluyendo la posibilidad de establecer una base permanente en la Luna.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 1 de abr, 2026
REFRESCAR
  • 05:58 p. m.
    Inició la misión de Artemis II

    La tripulación de la Artemis II de NASA ya está rumbo a la Luna. A las 5:36 de la tarde (hora colombiana) despegó la misión desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, con la que la NASA y la humanidad regresarán a la órbita lunar y al espacio profundo después de más de cinco décadas. La misión durará diez días en los que cuatro astronautas, por primera vez una mujer, un afroamericano y un canadiense, visitarán el lado oscuro de la Luna.

  • 05:55 p. m.
    Así fue el momento del despegue de Artemis II de la NASA

    La espera terminó y en la tarde de este miércoles, 1 de abril de 2026, la misión Artemis II emprendió su viaje hasta la onda orbital de la Luna. Los cuatro astronautas concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión.

    Apenas momentos antes del despegue en Cabo Cañaveral, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un problema con el equipo de comunicaciones.

    La misión de Artemis II alcanzó este miércoles la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Florida para comenzar su viaje de 10 días que los llevará alrededor de la Luna, lo que ocurre por primera vez en más de 50 años.

  • 05:33 p. m.
    Todo listo para el despegue de Artemis II

    El vehículo, que va dentro del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), cerró casi tres horas antes del esperado despegue tras una revisión de los sistemas de comunicación y una inspección de las puertas para garantizar que estén cerradas de forma hermética, informó la agencia espacial estadounidense.

    Orión es el principal vehículo de Estados Unidos para la exploración del espacio profundo y está diseñado para llevar a cuatro astronautas más allá de la órbita baja de la Tierra, pues protege a la tripulación de las altas velocidades y el calor.

    Con esta nave, que en 10 minutos alcanza la órbita terrestre, los astronautas viajarán 10 días para darle la vuelta a la Luna, la primera vez que esto ocurre en más de 50 años, además de alcanzar el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros.

    La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quienes se despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT).

  • 05:05 p. m.
    La nave de Artemis II está lista para el despegue tras resolver dos problemas técnicos

    Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde ya están listos y aislados para despegar a las 18:24 horas (22:24 GMT) de este miércoles desde Florida tras resolver dos problemas técnicos, de una batería y de comunicaciones.

  • 04:45 p. m.
    La NASA indaga un problema de batería en Artemis II pero el clima mejora al 90 %

    La NASA investiga un problema con una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) que impediría el despegue de Artemis II, aunque las probabilidades de buen clima han mejorado al 90 %, por lo que persiste el estimado de arranque a las 18:24 hora local del este de Estados Unidos (22:24 GMT).

  • 04:21 p. m.
    La NASA resuelve un "problema" de comunicación que impediría lanzar a Artemis II

    La NASA resolvió un "problema" relacionado con las comunicaciones del sistema de terminación de vuelo, que podría haber impedido el lanzamiento de Artemis II, la misión que viajará alrededor de la Luna y que aún prevé partir a las 18:24 hora local (22:24 GMT) de este miércoles.

  • 03:42 p. m.
    ¿Quiénes son los colombianos detrás de Artemis 2?

    A pocas horas del despegue de una de las misiones más esperadas del año, el nombre de Colombia resuena en uno de los escenarios más exigentes del planeta: la exploración espacial Artemis II, que no solo marca el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar después de más de 50 años, sino que también evidencia el talento colombiano en la operación.

    El lanzamiento, programado para este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, concentra la atención global. Sin embargo, más allá de la tecnología y la tripulación, hay un factor que empieza a tomar protagonismo: el rol de ingenieros colombianos en áreas críticas de la misión.

    Colombianos en Artemis II: liderazgo en vuelo y recuperación

    Dos nombres resaltan dentro de la operación: Diana Trujillo y Liliana Villarreal. Ambas ocupan cargos estratégicos en una misión que busca sentar las bases del regreso humano a la Luna.

    • Diana Trujillo actúa como directora de vuelo desde el Centro de Control en Houston, donde participa en decisiones en tiempo real durante cada fase del viaje.
    • Liliana Villarreal lidera la recuperación de la tripulación tras el amerizaje en el océano Pacífico, una de las etapas más delicadas.
  • 03:36 p. m.
    Trump presume y celebra el lanzamiento del cohete Artemis II

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este miércoles el lanzamiento del Artemis II hacia la órbita lunar, que despegará desde Florida a las 18:24 hora local (22:24 GMT), para dar vía a su discurso triunfalista.

    Trump elogió y aseguró que es la primera vez en 50 años que "Estados Unidos regresa a la luna" y calificó al Artemis II, como uno de los cohetes más potentes "jamás construidos", dijo en su cuenta de Truth Social.

    La misión que será lanzada por la NASA y está conformada por cuatro astronautas, los estadounidenses Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen.

    Después de un retraso de casi dos meses con respecto a su fecha original, debido a problemas técnicos, Artemis II también prevé llevar a la órbita lunar a la primera mujer, a la primera persona de raza negra y al primer canadiense.

    La misión tendrá unos diez días de duración. En las primeras 24 horas después del despegue, la nave dará una vuelta a la Tierra en órbita baja y luego otra en órbita alta, durante la que se finalizarán los preparativos antes de tomar la decisión de dirigirse hacia la Luna.

  • 03:16 p. m.

    El astronauta alemán Matthias Maurer dijo este miércoles a EFE que la misión Artemis II cuenta con todas las condiciones climáticas y técnicas necesarias para despegar hoy hacia la órbita lunar, lo que marcará el regreso del ser humano a nuestro satélite natural.

    En una entrevista con EFE al frente del poderoso cohete SLS y la cápsula Orión, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) se mostró optimista de la partida, prevista para hoy a las 18:24 hora local (22:24 GMT).

    Recordó que durante su despegue hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2021 una tormenta azotaba Florida y sin embargo partió hacia el laboratorio orbital.

    "Mi despegue era previsto para el 31 de octubre y al final yo salí el 11 de noviembre. Cuando nos han dicho que hoy (en 2021) vamos a intentarlo otra vez (había) lluvia a tope y yo pensaba que hoy no hay posibilidad. Al final era el día. Entonces yo con este tiempo de hoy yo pienso que todo irá bien" con Artemis, manifestó el científico de 56 años.

    "Yo pienso que hoy van a salir, el tiempo hace bien, todo bien, la tecnología funciona, el cohete funciona', expresó en medio de la emoción que se vive en el Centro Espacial Kennedy de Florida, donde cientos de periodistas se congregan a la espera del despegue del cohete SLS y la cápsula Orión.

    Además del comandante de la NASA, Reid Wiseman, integran la misión Victor Glover, el primer astronauta de raza negra en viajar a la Luna; Christina Koch, la primera mujer en esta trayectoria, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta no estadounidense en orbitar nuestro satélite.

  • 01:48 p. m.
    La NASA comienza la carga de combustible del cohete de Artemis II para su lanzamiento

    La NASA comenzó esta mañana el proceso de carga de combustible del cohete de Artemis II, la misión que tiene previsto despegar este miércoles desde Florida (EE. UU.) y trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

    "Los equipos de la NASA han comenzado a llenar lentamente el cohete Artemis II con hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Este proceso comienza lentamente -y luego acelera- para evitar que los propelentes superfríos dañen el sistema", informó la agencia espacial en la red social X.

    El lanzamiento está programado para las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, aunque la ventana de despegue se extiende por dos horas.

  • 01:09 p. m.
    Astronautas, listos para el lanzamiento

    Los astronautas de la misión Artemis II, ya equipados con sus trajes espaciales para el lanzamiento, se dirigen a la plataforma de lanzamiento.

  • 12:11 p. m.
    Inicia la transmisión de la NASA

    La NASA escribió en sus redes: "Estamos orbitando la Luna. Acompáñanos a verlo. La tripulación de cuatro astronautas de Artemis II despegará desde @NASAKennedy en una misión de aproximadamente 10 días que nos acercará a la posibilidad de vivir en la Luna y Marte".

  • 11:39 a. m.
    Mensaje de la NASA antes del inicio del lanzamiento

    "Si vas a ver el lanzamiento de esta misión histórica en compañía, ¡cuéntanos con quién lo verás!", apuntó la NASA en sus redes sociales.

  • 11:30 a. m.
    ¿Quiénes son los astronautas que estarán en la misión?

    Estos son los cuatro astronautas seleccionados para la misión de la NASA Artemis 2, los primeros en viajar a la Luna en más de cinco décadas.

    Con ello se convertirán en las nuevas figuras de la exploración espacial estadounidense.

    Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen el 1 de abril para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.

    La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.

    Artemis 2 lanzamiento, viaje a la Luna
    Los cuatro astronautas que viajarán a la Luna para la misión Artemis 2.
    Foto: AFP