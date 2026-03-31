Gobierno del presidente Gustavo Petro rompe relaciones con el Banco de la República

En un hecho sin precedentes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que cuatro miembros de la Junta del Banco de la República votaron por aumentar las tasas de interés en 100 puntos.

"Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país", manifestó el ministro Ávila.

El ministro de Hacienda catalogó como "desproporcionado" el aumento de 100 puntos básicos que habrían subido las tasas de interés y abandonó la sesión del Banco de la República.

"En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país", indicó el ministro.



El abandono abrupto del ministro Ávila de la reunión del Banco de la República genera incertidumbre sobre la decisión de tasas, tras sus críticas anteriores a subir el costo de endeudamiento.