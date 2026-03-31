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Blu Radio  / Economía  / Gobierno del presidente Gustavo Petro rompe relaciones con el Banco de la República

Gobierno del presidente Gustavo Petro rompe relaciones con el Banco de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, catalogó como "desproporcionado" el aumento de 100 puntos básicos que habrían subido las tasas de interés y abandonó la sesión del Banco de la República.

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