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Blu Radio  / Turismo  / Semana Santa: Colombia espera 12 millones de viajeros entre turismo local e internacional

Semana Santa: Colombia espera 12 millones de viajeros entre turismo local e internacional

El movimiento será intenso: se estima que 10,8 millones de personas viajarán por carretera, reflejando un crecimiento del 7 % frente al año anterior.

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