Semana Santa: Colombia espera 12 millones de viajeros entre turismo local e internacional

Según proyecciones oficiales, cerca de 12 millones de viajeros recorrerán el país entre turistas nacionales e internacionales, confirmando este periodo como uno de los momentos más atractivos para descubrir su riqueza cultural, espiritual y natural.

Más que una tradición religiosa, la Semana Santa en Colombia se ha convertido en una experiencia única donde la fe, el patrimonio y la identidad de cada región se entrelazan. Desde imponentes procesiones hasta festividades llenas de historia, el país se transforma en una gran vitrina turística que cautiva a visitantes de todo el mundo.

El movimiento será intenso: se estima que 10,8 millones de personas viajarán por carretera, reflejando un crecimiento del 7 % frente al año anterior, mientras que casi 2 millones de pasajeros volarán hacia distintos destinos, evidenciando el creciente interés por explorar Colombia en estas fechas.

Este auge turístico no solo impulsa el movimiento de viajeros, sino que también dinamiza las economías locales, generando oportunidades y dando visibilidad a la diversidad cultural y paisajística del país. Cada destino ofrece una experiencia distinta: desde la solemnidad de ciudades con profunda tradición religiosa hasta encantadores pueblos coloniales ideales para una escapada.



Entre los imperdibles destacan lugares llenos de historia y espiritualidad como Popayán, Mompox, Buga y el Santuario de Las Lajas. Para quienes buscan combinar cultura, arquitectura y descanso, destinos como Villa de Leyva, Barichara, Santa Fe de Antioquia y Zipaquirá ofrecen escenarios inolvidables.

Además, el país se prepara para recibir a los viajeros con un amplio dispositivo de seguridad, con miles de efectivos desplegados en carreteras, ciudades y puntos turísticos, garantizando una experiencia tranquila y segura. Se espera que cerca de 10 millones de vehículos circulen durante estos días, reflejando la magnitud de esta temporada.

La Semana Santa en Colombia no es solo un viaje: es una invitación a vivir tradiciones centenarias, recorrer paisajes únicos y conectar con la esencia cultural de un país que lo tiene todo para sorprender.