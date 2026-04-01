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Bus que viajaba hacia Sincelejo con 42 pasajeros se volcó en la vía Bogotá–La Vega

Organismos de socorro reportaron inicialmente cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente.

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