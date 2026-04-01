Bus que viajaba hacia Sincelejo con 42 pasajeros se volcó en la vía Bogotá–La Vega

Un accidente de tránsito de un bus intermunicipal se registró en la vía que comunica a Bogotá con La Vega, en Cundinamarca, a la altura del sector conocido como curva de Shilim. El vehículo, que transportaba al parecer 42 ocupantes con destino a Sincelejo, terminó volcado fuera de la carretera tras salirse de la vía.

De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Vega, la emergencia activó de inmediato los protocolos de atención. Las unidades de rescate se desplazaron al lugar para realizar labores de evacuación y verificación del estado de los pasajeros.

Los organismos de socorro reportaron inicialmente cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a hospitales de municipios cercanos para valoración médica.

Durante las labores de rescate también se reportó que dos personas quedaron atrapadas dentro del bus, por lo que los bomberos adelantaron maniobras especializadas para liberarlas de manera segura. La situación obligó a desplegar equipos de emergencia adicionales en el sector.



El CRUE de Cundinamarca activó ambulancias de la zona para apoyar la atención de los afectados. Asimismo, en el punto hicieron presencia unidades de la Policía y personal de la concesión vial, quienes coordinaron el manejo de la emergencia y la seguridad en la carretera.

Las autoridades continúan con la evaluación de las causas del accidente ocurrido en la vía Bogotá–La Vega, mientras se adelantan las labores para normalizar el tránsito en este corredor que conecta la capital del país con varios municipios de Cundinamarca y la región Caribe.