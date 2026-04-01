Esto se sabe de las cuatro personas que murieron en un mismo carro en accidente vía Ubaté–Zipaquirá

Sobre las 5:45 de la mañana de este miércoles 1 de abril de 2026 se registró un grave accidente en el kilómetro 40 de la vía que conecta a Ubaté con Zipaquirá, específicamente en el peaje de Casablanca. Con el paso de las horas, las autoridades han confirmado nuevos detalles, especialmente sobre las víctimas fatales.

De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el siniestro deja hasta el momento cinco personas fallecidas. Cuatro de ellas se movilizaban en un mismo vehículo, mientras que la quinta víctima corresponde al conductor de una motocicleta.

Uno de los hechos que más ha impactado a las autoridades y equipos de emergencia es que entre los fallecidos hay un menor de edad, quien viajaba en el mismo automóvil junto a los otros ocupantes. En ese vehículo también fue hallado el animal de compañía de la familia, lo que ha hecho aún más desgarradora la escena.



Según informó el gobernador, inicialmente se habían identificado tres cuerpos dentro del carro; sin embargo, posteriormente fue hallada una víctima más en el mismo automotor, lo que elevó a cuatro el número de fallecidos que se desplazaban juntos.

Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026

En medio de la emergencia, las autoridades también reportan 21 personas lesionadas, de las cuales 19 son adultos y 2 menores de edad. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y fue trasladado desde el Hospital Regional de Zipaquirá al Hospital Universitario de La Samaritana, en Bogotá. Otro de los menores está en proceso de remisión por un trauma en la rodilla.

Frente a la movilidad en la zona, la Policía de Tránsito y Transporte informó que se habilitó un paso controlado (pare y siga) en la vía Zipaquirá–Ubaté a partir de la 1:30 de la tarde, con el fin de restablecer de manera parcial la circulación en este corredor vial.

La Policía de Tránsito y Transporte @TransitoPolicia, que atiende el grave accidente presentado en el sector Casablanca, en la vía Ubaté–Zipaquirá, ha informado que dará apertura temporal a este corredor mediante la implementación de un paso controlado (pare y siga) a partir de… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026