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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Esto se sabe de las cuatro personas que murieron en un mismo carro en accidente vía Ubaté–Zipaquirá

Esto se sabe de las cuatro personas que murieron en un mismo carro en accidente vía Ubaté–Zipaquirá

Según informó el gobernador, inicialmente se habían identificado tres cuerpos dentro del carro; sin embargo, posteriormente fue hallada una víctima más en el mismo automotor.

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