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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Se conocen nuevos detalles del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: 4 muertos

Se conocen nuevos detalles del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: 4 muertos

Tras el choque, se desató un incendio de gran magnitud que comprometió tanto al tractocamión como a otros vehículos involucrados, ocho en total.

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