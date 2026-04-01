Se conocen nuevos detalles del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: 4 muertos

Sobre las 5:45 de la mañana de este miércoles 1 de abril de 2026 se registró un grave accidente en el kilómetro 40 de la vía que conecta a Ubaté con Zipaquirá, específicamente en el peaje de Casablanca, donde se reportaron de forma inicial 4 personas muertas y 18 heridas, varias de ellas de gravedad.

El gobernador, Jorge Emilio Rey, confirmó que fueron identificados dos cuerpos de víctimas tras el accidente. Según las autoridades, uno de los cuerpos se encuentra incinerado al interior de un vehículo y el otro en la carretera, que sería el de un conductor de motocicleta.

Adicionalmente, en diálogo con Noticias Caracol, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca señaló que uno de los fallecidos sería el conductor de la tractomula.

Tras el choque, se desató un incendio de gran magnitud que comprometió tanto al tractocamión como a otros vehículos involucrados, ocho en total.



“Víctimas fatales, pues es desafortunada esta información que tengo que dar, pero hace 10 minutos el reporte fue que eran 4 víctimas fatales. Todavía falta un proceso que enluta al pueblo colombiano y es que falta todavía mover el tractocamión y al parecer hay unos vehículos involucrados allí y serían más víctimas mortales”, dijo Cristian Chávez, alcalde de Cogua, Cundinamarca, en Mañanas Blu.

Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, el vehículo de carga pesada presuntamente perdió los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara estrellándose contra varios carros particulares que se encontraban en el punto de recaudo.

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Adicionalmente, el gobernador Rey también confirmó la identidad de algunos de los heridos e informó a qué centros asistenciales fueron remitidos para recibir atención oportuna.



Hospital Regional de Zipaquirá

Luz Marina Castellanos

María Paula Méndez

Bárbara Rosa Salcedo

Mónica Juliet Zapata

Nubia del Pilar Nieto Mateuz

Hernán Sebastián Valencia

Nicole Valeria Triana Rojas

Harold Estiben Triana

Laura Arengo

Sandra Milena Rojas Castro

Nelson Emiro Chasavo

Adolfo Pacheco (conductor, con politraumatismos severos; trasladado a UCI en Bogotá)

Jaime Santana

Hospital Funcional de Zipaquirá

Joel Alejandro Forero Nieto

Kelly Johana García Santiesteban

Hospital Cavalier de Cajicá

María del Carmen Salazar

Hospital San Luis de Cajicá

Jonathan Silva Santi Esteban

Traslado a Bogotá

Adolfo Pacheco fue remitido a la UCI del Hospital Universitario de La Samaritana por la gravedad de sus lesiones.