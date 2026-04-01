Habla testigo del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: "Incinerados"

Luego del accidente de tránsito registrado en el peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá–Ubaté, en la mañana de este miércoles 1 de abril, continúan conociéndose detalles del siniestro que, hasta ahora, deja dos personas muertas y al menos 18 heridas, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Uno de los testimonios clave es el de Hollman Osma, conductor de uno de los vehículos que transitaban por el lugar y quien presenció lo ocurrido. En diálogo con Noticias Caracol, relató los momentos de angustia que se vivieron tras el paso del tractocamión por el peaje.

“Los vehículos están incinerados, la tractomula también está incinerada. Hay muchos heridos y personas muertas. Yo me encuentro acá justamente en el peaje porque quedé de quinto. Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó y ahí nos detuvieron ya los buses que venían adelante mío y empezó a haber explosiones fuertes, ya los vehículos quemándose”, dijo.

El conductor también describió cómo, en medio del caos, varios ciudadanos intentaron auxiliar a las víctimas que quedaron atrapadas en los automotores.



“Logramos ayudar a sacar unas familias, pues lo que se pudo hacer porque los carros se incendiaron de una vez... fue el impacto y se incendiaron los vehículos”, señaló. Sobre el conductor del vehículo de carga, indicó que no pudo establecer si “logró lanzarse o si está dentro del carro”, pero el carro teminó “quemado en su totalidad”.

Osma también explicó que las labores de emergencia se vieron afectadas por la congestión vehicular en el sector.

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“La policía está muy pendiente, haciendo lo posible, lo humanamente posible, porque es difícil el acceso de las ambulancias por el flujo de vehículos que hay de parte de las dos vías. (...) Los vehículos quedaron en la mitad de los carriles y no podemos establecer hacia dónde iban. Pero esto es lamentable (...) es algo trágico”, añadió.

Hospital Regional de Zipaquirá

Luz Marina Castellanos María Paula Méndez Bárbara Rosa Salcedo Mónica Juliet Zapata Nubia del Pilar Nieto Mateuz Hernán Sebastián Valencia Nicole Valeria Triana Rojas Harold Estiben Triana Laura Arengo Sandra Milena Rojas Castro Nelson Emiro Chasavo Adolfo Pacheco (conductor, con politraumatismos severos; trasladado a UCI en Bogotá) Jaime Santana

Hospital Funcional de Zipaquirá

Joel Alejandro Forero Nieto Kelly Johana García Santiesteban

Hospital Cavalier de Cajicá

María del Carmen Salazar

Hospital San Luis de Cajicá

Jonathan Silva Santi Esteban

Traslado a Bogotá