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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Habla testigo del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: "Incinerados"

Habla testigo del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: "Incinerados"

El accidente en la vía Zipaquirá – Ubaté dejó preliminarmente un saldo de dos personas fallecidas y al menos 19 heridos.

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