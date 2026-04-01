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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Confirman la identidad de 18 heridos en el accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

Confirman la identidad de 18 heridos en el accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló los nombres de los heridos en el accidente, dando detalles de los centros asistenciales donde se encuentran.

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