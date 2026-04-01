Confirman la identidad de 18 heridos en el accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles 1 de abril en el peaje de Casablanca, en la vía que conecta Zipaquirá con Ubaté, en Cundinamarca.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, un tractocamión habría presentado una falla mecánica, al parecer en el sistema de frenos, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra varios automotores que se encontraban detenidos en fila para pagar el peaje. El choque generó una explosión y un incendio que se propagó rápidamente.

El reporte preliminar de las autoridades indica que el siniestro deja al menos dos personas muertas. En total, ocho vehículos resultaron afectados, entre ellos el tractocamión, seis carros particulares y una motocicleta.

Los heridos fueron atendidos en el lugar y trasladados en 11 ambulancias a centros asistenciales de la región. La emergencia obligó al cierre total de la vía en el kilómetro 40, en jurisdicción del municipio de Cogua.



El alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, indicó que la reducción de la vía a dos carriles en el sector del peaje pudo incidir en la magnitud del accidente, en medio del alto flujo vehicular por la temporada de Semana Santa.

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del hecho y reveló los nombres de los heridos, dando detalles de los centros asistenciales donde se encuentran.

Hospital Regional de Zipaquirá

Luz Marina Castellanos María Paula Méndez Bárbara Rosa Salcedo Mónica Juliet Zapata Nubia del Pilar Nieto Mateuz Hernán Sebastián Valencia Nicole Valeria Triana Rojas Harold Estiben Triana Laura Arengo Sandra Milena Rojas Castro Nelson Emiro Chasavo Adolfo Pacheco (conductor, con politraumatismos severos; trasladado a UCI en Bogotá) Jaime Santana

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Hospital Funcional de Zipaquirá

Joel Alejandro Forero Nieto Kelly Johana García Santiesteban

Hospital Cavalier de Cajicá

María del Carmen Salazar

Hospital San Luis de Cajicá

Jonathan Silva Santi Esteban

Traslado a Bogotá