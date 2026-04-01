Varios muertos deja accidente en el peaje de Casa Blanca en la vía Zipaquirá - Ubaté

Un grave accidente de tránsito registrado en el peaje de Casa Blanca, ubicado exactamente en el kilómetro 40 de la vía Zipaquirá – Ubaté, dejó un saldo parcial de dos personas fallecidas y al menos 19 heridos. La cifra de víctimas mortales puede aumentar.



Detalles del siniestro e incendio

El incidente ocurrió cuando un vehículo de carga pesada, tipo tractomula, aparentemente sufrió una falla en su sistema de frenos. Al perder el control, el conductor embistió violentamente a seir carros y una motocicleta que se encontraban en la zona de recaudo del peaje.

La magnitud del impacto provocó un impresionante incendio que consumió tanto al tractocamión como a los demás automotores involucrados, sumando un total de ocho vehículos afectados.

#Atención Hace unos momentos se registró una fuerte explosión en el peaje Casablanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté. Las autoridades aún no confirman las causas del hecho, que dejó varios vehículos en llamas, incluida una tractomula.



Conductores evacuaron heridos mientras… pic.twitter.com/rgQOPDSsJG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2026

Testigos y autoridades confirmaron que uno de los vehículos particulares explotó de manera inmediata tras el choque.

Ante la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con el apoyo de bomberos de Zipaquirá, lideraron las labores para controlar y extinguir las llamas que amenazaban con extenderse en la zona



Respuesta de las autoridades y balance de víctimas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas, han estado al frente de la situación. Se confirmó que 19 personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención inicial en el sitio antes de ser trasladadas en 11 ambulancias a diversos centros asistenciales de la región.



El alcalde Rojas manifestó su solidaridad con las familias afectadas y anunció que se desplazaría personalmente a los hospitales para verificar el estado de salud de los heridos.

En el lugar de los hechos también hicieron presencia unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, personal de la concesión vial y equipos de salud activados por el CRUE Cundinamarca.



Causas del accidente

Una de las particularidades que pudo agravar el siniestro es la infraestructura vial en el sector. Según explicó el alcalde de Zipaquirá, aunque la vía nacional ha sido ampliada con los años, al llegar al peaje de Casa Blanca el flujo se reduce a solo dos carriles.

Esta reducción obliga a los vehículos a agruparse, lo que facilitó que la tractomula sin frenos golpeara indiscriminadamente tanto a los vehículos que iban en su mismo sentido como a los que venían hacia Zipaquirá.

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A pesar de que el peaje cuenta con aproximadamente cuatro puntos de entrada, la congestión propia de la temporada de Semana Santa aumentó la vulnerabilidad de los viajeros en ese punto crítico.

Cierre total de la vía y caos vehicular

Debido a la gravedad del accidente y a las diligencias judiciales y de criminalística, las autoridades mantienen el paso completamente restringido en jurisdicción del municipio de Cogua.

Esta situación ha generado un gigantesco trancón en un día clave para miles de viajeros que buscan salir de la capital hacia el norte del país.

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Se recomienda a los conductores no tomar la vía entre Zipaquirá y Ubaté mientras avanzan las labores de remoción de escombros y de los vehículos siniestrados.

Escuche aquí la entrevista: