En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Varios muertos deja accidente en el peaje de Casa Blanca en la vía Zipaquirá - Ubaté

Varios muertos deja accidente en el peaje de Casa Blanca en la vía Zipaquirá - Ubaté

La magnitud del impacto provocó un impresionante incendio que consumió tanto al tractocamión como a los demás automotores involucrados, sumando un total de ocho vehículos afectados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad