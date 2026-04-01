Sale a la luz video del momento exacto del accidente en peaje de Casablanca, vía Ubaté–Zipaquirá

Las autoridades colombianas elevaron a cinco el número de muertos y a 21 el de los heridos por el accidente ocurrido este miércoles en una carretera del centro del país que derivó en una explosión y el incendio de varios vehículos que estaban en la fila de un peaje en vísperas del puente festivo de Semana Santa.

El accidente ocurrió en el peaje Casablanca, entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, a unos 50 kilómetros de Bogotá, y fue provocado por el choque de un camión que transportaba leche contra varios vehículos que estaban esperando su turno para pasar el peaje.

Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 1, 2026

"Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista", señaló en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien añadió que el número de víctimas puede variar en las próximas horas mientras continúan las labores de rescate.

En un video conocido hace unos minutos se puede ver el momento exacto en que el camión pierde el control y atraviesa el peaje, llevándose por delante a varios vehículos. Además, se escucha el llanto de lo que, al parecer, sería un perrito.



Según el más reciente balance oficial, entre los heridos hay 19 adultos y dos menores, uno de ellos en estado crítico que fue trasladado a un hospital en Bogotá.

El mandatario departamental publicó en X imágenes del lugar del accidente en las que se observan varios vehículos completamente calcinados, restos esparcidos sobre la vía y la presencia de equipos de emergencia, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro.

Publicidad

Las autoridades mantienen cerrada esta carretera mientras avanzan las labores de rescate y remoción de los vehículos afectados, y recomendaron a los conductores tomar rutas alternas durante este miércoles cuando se espera que decenas de miles de viajeros salgan de Bogotá por la Semana Santa.

El gobernador añadió que las autoridades se mantienen en coordinación con los organismos de emergencia para atender la situación y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.