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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Sale a la luz video del momento exacto del accidente en peaje de Casablanca, vía Ubaté–Zipaquirá

Sale a la luz video del momento exacto del accidente en peaje de Casablanca, vía Ubaté–Zipaquirá

En un video conocido hace unos minutos se puede ver el momento exacto en que el camión pierde el control y atraviesa el peaje. Además, se escucha el llanto de lo que, al parecer, sería un perrito.

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