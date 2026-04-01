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Blu Radio  / Sociedad  / Revelan video de la virgen parpadeando durante un misa: ¿IA o un milagro?

Revelan video de la virgen parpadeando durante un misa: ¿IA o un milagro?

El video abrió un debate en redes de lo que puede ser real o no de lo que se comparte ahora, como este caso que pone en duda a los más crédulos.

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