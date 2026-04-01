Revelan video de la virgen parpadeando durante un misa: ¿IA o un milagro?

En medio de la celebración de Semana Santa en diferentes países de habla hispana, se hizo viral un video que ha dado de qué hablar en redes sociales en medio de una misa, el cual abrió el debate de lo que puede ser real o no de lo que se ve actualmente en internet.

Durante la ceremonia, mientras una persona grababa la misa, se percató de que una estatua de la virgen que se encontraba al lado del sacerdote comenzó a parpadear, pese a la advertencia de los demás feligreses de no hacerlo durante esto.

En el video se ve cómo esta cierra los ojos e incluso hace un leve gesto fácil, por lo que muchos en redes sociales de que podría tratarse de un milagro en medio de esta celebración. Sin embargo, otros ponen en duda la veracidad de este video del que, hasta el momento, se desconoce el sitio donde sucedió.

¿Milagro en Semana Santa? Video de Virgen "parpadeando" se vuelve viral y divide opiniones

Video: Paranormal extremo pic.twitter.com/CoGIOwqqQB — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) March 31, 2026

Lo cierto es que otras personas han puesto en tela de juicio este video y han desestimado que se trate de un milagro. “Podría tratarse de inteligencia artificial”, dijeron algunas personas, pues este tipo de videos se han viralizado ya en redes sociales como Instagram y TikTok en donde los usuarios manipulan algunas situaciones, incluso también podría ser un espejismo por la calidad de la cámara y el ángulo.



“Puede ser real, en estas fechas suceden milagros”; “Siempre estos videos son grabados con mala calidad”; “No sé por qué la gente se cree estas cosas”; “La inteligencia artificial ya te hace dudar de lo que es real o falso”, son algunos comentarios que surgieron a partir de este video viral.

Por ahora, se desconoce el sitio en donde ocurrió esto, pero lo cierto es que el clip y el contexto en donde sucedió ha dado mucho de qué hablar, en especial si será algo real como un milagro o un espejismo, incluso manipulación de inteligencia artificial.