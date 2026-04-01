Cómo preparar sudado de pescado seco para Semana Santa: así le queda jugoso y suave

La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por los colombianos; por un lado, algunos la aprovechan para descansar o viajar, mientras que otros siguen las creencias católicas, donde mucho tiene que ver la alimentación durante estos días.

De hecho, una de las tradiciones en la comida se basa en reemplazar la carne roja por preparaciones a base de pescado. Debido a ello, el pescado seco se convierte en protagonista, no solo por su valor cultural, sino también por su sabor y versatilidad en la cocina.

Si bien en muchos casos su sabor fuerte puede intimidar a algunos, lo cierto es que, bien preparado, este ingrediente ofrece platos llenos de tradición. De hecho, uno de los más conocidos es el sudado de pescado, una receta que combina técnicas sencillas con ingredientes que se encuentran en cualquier hogar, pero que requieren paciencia y cuidado en su preparación.



Receta de sudado de pescado seco para Semana Santa

El sudado de pescado seco es una de las preparaciones infaltables en Cuaresma. Su base depende de lograr un equilibrio entre el sabor salado y los ingredientes que lo acompañan.

Para prepararlo, estos son los ingredientes necesarios:



Pescado seco

Tomate

Comino

Hojas de laurel

1 taza de crema de leche

2 cucharadas de aceite

2 cebollas largas

3 dientes de ajo

Perejil

1 taza de agua

Huevos cocidos

La preparación inicia desde el día anterior, un paso clave para obtener un buen resultado. Primero, es necesario lavar bien el pescado y dejarlo en remojo en agua durante toda la noche. Este proceso permite reducir el exceso de sal.



Al siguiente día, se enjuaga el pescado y se deja escurrir. En una sartén amplia, se sofríen el tomate, la cebolla, el ajo y el perejil con aceite hasta que liberen su aroma. Luego, se incorpora el pescado junto con el agua, la crema de leche, el laurel y el comino. Finalmente, se agregan huevos cocidos en rodajas y se deja cocinar hasta que la mezcla tome consistencia. Además, en Colombia se suele servir caliente, acompañado de arroz y ensalada.

Pescado Seco: ¿Cómo prepararlo? Gemini AI

Otra versión para preparar pescado seco

Más allá de la receta básica, existe otra versión muy utilizada en los hogares colombianos que incluye leche y miga de pan para darle una textura más espesa y suave al plato.

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Estos son los ingredientes principales de esta preparación:



800 gramos de pescado seco

2 dientes de ajo

1 rama de cebolla

2 cucharadas de miga de pan

Medio litro de leche

Aceite

Comino al gusto

4 huevos

El proceso inicia también con el remojo del pescado durante al menos 12 horas. Luego, se enjuaga con agua tibia para seguir retirando la sal.

En una olla, se sofríen el ajo y la cebolla. Después se agrega la leche y se incorporan los trozos de pescado. Para espesar la mezcla, se añade la miga de pan. El comino puede sumarse como toque adicional de sabor.

Los huevos cocidos, cortados en rodajas, se integran durante la cocción. El plato debe cocinarse a fuego medio durante unos 20 minutos, hasta que la preparación reduzca y tome consistencia. Se recomienda servir con arroz blanco y ensalada fresca.



Por qué el pescado seco es tan querido en Semana Santa

El consumo de pescado seco en Semana Santa no es casual; la práctica está ligada a tradiciones religiosas que promueven evitar la carne roja, especialmente los viernes.

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Además, este tipo de pescado suele provenir del bagre y pasa por un proceso de salado y secado que permite su conservación por más tiempo sin necesidad de refrigeración. Esto lo convierte en una opción práctica e incluso más accesible.

Desde el punto de vista nutricional, el pescado seco aporta proteínas, minerales y grasas saludables. Su preparación adecuada no solo mejora su sabor, sino que también permite aprovechar sus beneficios.

