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Blu Radio  / Sociedad  / Cómo preparar sudado de pescado seco para Semana Santa: así le queda jugoso y suave

Cómo preparar sudado de pescado seco para Semana Santa: así le queda jugoso y suave

El pescado seco vuelve a ser protagonista en Semana Santa con recetas tradicionales fáciles de preparar que combinan sabor, cultura y tradición en la mesa.

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