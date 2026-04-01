Padres podrán supervisar WhatsApp de sus hijos: 1 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Este episodio de La Nube analiza cómo la tecnología sigue transformando la vida cotidiana, con foco en regulación digital, movilidad y la evolución de los dispositivos móviles.



Regulación digital: se revisan iniciativas en países como Canadá y Australia para restringir el acceso de menores a redes sociales, junto con nuevas funciones de supervisión parental en WhatsApp.

para restringir el acceso de menores a redes sociales, junto con nuevas funciones de supervisión parental en WhatsApp. Movilidad inteligente: plataformas como Pinbus impulsan la digitalización del transporte terrestre, facilitando la compra anticipada de tiquetes y mejorando la conectividad en rutas intermunicipales en Colombia.

impulsan la digitalización del transporte terrestre, facilitando la compra anticipada de tiquetes y mejorando la conectividad en rutas intermunicipales en Colombia. 50 años del celular: se conmemora la primera llamada móvil de 1973 y el impacto de este dispositivo en la comunicación, el trabajo y el entretenimiento a nivel global.

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