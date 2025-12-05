En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno y Clan del Golfo acuerdan tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba

Gobierno y Clan del Golfo acuerdan tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba

El Gobierno y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) anunciaron nuevos compromisos para avanzar en el proceso de paz, entre ellos la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Publicidad

Publicidad

Publicidad