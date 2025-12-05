Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos y queridos de la Costa Caribe.

Con miles de jugadores que participan diariamente, este chance se ha convertido en un referente para quienes disfrutan la emoción del azar y esperan cada tarde un resultado que podría cambiarles la jornada. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 5 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su continuidad, transparencia y horario fijo lo han convertido en un clásico de las tardes en la región Caribe y en muchos otros rincones de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este popular sorteo ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras

1 cifra (uña): acertar únicamente la cifra final

Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 con premios adicionales

Estas opciones hacen que cada sorteo sea dinámico, flexible y lleno de posibilidades para los apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos disfruten del juego sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro es claro y debe realizarse en un punto autorizado. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado

El documento de identidad y una fotocopia legible

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su trayectoria, la emoción que genera y la confianza del público lo posicionan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.