Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos y queridos de la Costa Caribe.
Con miles de jugadores que participan diariamente, este chance se ha convertido en un referente para quienes disfrutan la emoción del azar y esperan cada tarde un resultado que podría cambiarles la jornada. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 5 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su continuidad, transparencia y horario fijo lo han convertido en un clásico de las tardes en la región Caribe y en muchos otros rincones de Colombia.
Este popular sorteo ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia o intuición:
Estas opciones hacen que cada sorteo sea dinámico, flexible y lleno de posibilidades para los apostadores.
Participar es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos disfruten del juego sin complicaciones.
El proceso de cobro es claro y debe realizarse en un punto autorizado. Los ganadores deben presentar:
Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su trayectoria, la emoción que genera y la confianza del público lo posicionan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.