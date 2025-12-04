Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos y apreciados de la Costa Caribe.

Con miles de jugadores que participan a diario, este chance se ha convertido en un referente para quienes disfrutan la emoción del azar y esperan cada tarde un resultado que podría transformar su jornada. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 4 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario fijo lo han convertido en un clásico de las tardes en la región Caribe y en buena parte del territorio nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este popular sorteo ofrece varias maneras de participar, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estilo o intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la cifra final.

acertar únicamente la cifra final. Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia dinámica y llena de posibilidades para todos los participantes.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Apostar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las jugadas pueden hacerse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que jugadores con diferentes presupuestos disfruten del sorteo sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original, en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio (medido en UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su continuidad, la emoción del sorteo y la confianza del público lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.