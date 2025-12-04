Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos y apreciados de la Costa Caribe.
Con miles de jugadores que participan a diario, este chance se ha convertido en un referente para quienes disfrutan la emoción del azar y esperan cada tarde un resultado que podría transformar su jornada. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 4 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario fijo lo han convertido en un clásico de las tardes en la región Caribe y en buena parte del territorio nacional.
Este popular sorteo ofrece varias maneras de participar, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estilo o intuición:
Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia dinámica y llena de posibilidades para todos los participantes.
Apostar en el Sinuano Día es fácil y accesible. Las jugadas pueden hacerse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que jugadores con diferentes presupuestos disfruten del sorteo sin complicaciones.
Para reclamar un premio, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con los siguientes documentos:
Según el valor del premio (medido en UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en la Costa Caribe. Su continuidad, la emoción del sorteo y la confianza del público lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.