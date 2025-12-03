Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos y apreciados en la Costa Caribe.

Con miles de participantes que juegan a diario, este chance se ha convertido en un referente habitual entre los apostadores, quienes cada tarde esperan con emoción el resultado que podría cambiarles la jornada.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, la transparencia del proceso y su horario fijo lo han convertido en un acompañante tradicional de las tardes en la región Caribe y en muchos otros rincones de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este popular chance ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador construya su propia estrategia según su preferencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

La diversidad de opciones hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica, accesible y llena de posibilidades para los participantes.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Ingresar al juego es sencillo y al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad, junto con una copia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. Su permanencia en el tiempo, la emoción que genera entre los apostadores y la confianza que inspira lo mantienen como uno de los sorteos más respetados y seguidos del país.