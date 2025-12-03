Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos y apreciados en la Costa Caribe.
Con miles de participantes que juegan a diario, este chance se ha convertido en un referente habitual entre los apostadores, quienes cada tarde esperan con emoción el resultado que podría cambiarles la jornada.
El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 3 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, la transparencia del proceso y su horario fijo lo han convertido en un acompañante tradicional de las tardes en la región Caribe y en muchos otros rincones de Colombia.
Este popular chance ofrece múltiples formas de participar, permitiendo que cada jugador construya su propia estrategia según su preferencia:
La diversidad de opciones hace que cada sorteo sea una experiencia dinámica, accesible y llena de posibilidades para los participantes.
Ingresar al juego es sencillo y al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:
El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. Su permanencia en el tiempo, la emoción que genera entre los apostadores y la confianza que inspira lo mantienen como uno de los sorteos más respetados y seguidos del país.