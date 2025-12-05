En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno colombiano pide detener operaciones militares extraterritoriales

Gobierno colombiano pide detener operaciones militares extraterritoriales

La Cancillería aseguró que ningún país puede ejecutar acciones armadas en territorios soberanos sin autorización y alertó que los recientes ataques estadounidenses y las amenazas de intervención terrestre ponen en riesgo la soberanía regional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad