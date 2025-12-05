Barranquilla busca habilitar vuelos directos a Nueva York y Europa

Conectar a Barranquilla con Nueva York, Madrid, Barcelona y otras importantes ciudades del mundo a través de vuelos directos hace parte de los proyectos en los que está trabajando la Alcaldía Distrital, que, incluso, ya empezó a tocar las puertas de las aerolíneas para materializar esta apuesta.

"Estamos pensando en un vuelo Barranquilla a Madrid, ya estamos haciendo gestiones desde la Alcaldía de Barranquilla y lo que estamos buscando es que nuestra industria de entretenimiento cada día siga creciendo", informó Ana María Aljure, gerente de ciudad, desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

"Con cada ruta nueva se generan más empleos para nuestra gente, se llenan los restaurantes, se llenan los hoteles y esto se convierte en un círculo virtuoso en el que todo ganamos", sostuvo.

Por lo pronto, desde este fin de semana Barranquilla estrena vuelos directos a Montería, Valledupar, Aguachica y Bucaramanga, como parte del nuevo hub Caribe que ha creado la aerolínea estatal Satena para conectar a toda la región.



El primer vuelo desde Montería a Barranquilla aterrizó la mañana de este viernes en el Cortissoz con 55 pasajeros a bordo, lo que confirma la buena acogida que ha tenido la apuesta, indicó el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena.

"Esa conectividad es parte de la apuesta macro hacia la extensión del servicio esencial que está haciendo la aerolínea. Hoy hacemos presencia en 30 de los 32 departamentos, es un hito y hoy, conectando la región Caribe, estamos cumpliendo esa apuesta de poder desarrollarla de tal manera que se mejoren las condiciones de movilidad", expresó el oficial.

El general Zuluaga agregó que el próximo plan de expansión de Satena estaba previsto desarrollarse en oriente, pero hubo algunos inconvenientes en infraestructura y otros temas, que trasladaron este proyecto al Caribe, donde ahora esperan atender las poblaciones donde no hay conectividad aérea.

Publicidad

A su vez, Carlos Rodríguez, director regional de Aerocivil, destacó que esta es una nueva etapa de conectividad aérea que representa la oportunidad de impulsar el turismo, fortalecer el comercio y promover el intercambio cultural en la región Caribe.