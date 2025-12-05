Expectativa del gremio hotelero por posible regreso de Shakira al Carnaval de Barranquilla en 2026

El paso de Shakira por Barranquilla, con el tour de Las Mujeres Ya No Lloran como abrebocas del Carnaval 2025, dejó la vara tan alta que para las próximas fiestas la ciudad no estará dispuesta a bajarla y es quizás por esto que el gremio hotelero confía en que la estrella internacional regrese a su ciudad natal para sumarse de nuevo a las carnestolendas.

Mario Muvdi, directivo de Cotelco Atlántico, aseguró que, para el otro año, el sector turístico tendrá grandes oportunidades para repuntar y una de ellas es, por supuesto, la temporada de Carnaval que está a la vuelta de la esquina y se extenderá hasta febrero, con múltiples eventos y conciertos en los que el gremio ya espera la participación de Shakira.

“Esperamos que venga Shakira antes de los carnavales. Esperemos que venga ella o unos grandes artistas, para que podamos tener, no tres días de Carnaval, sino una semana como tuvimos este año, así que me imagino que el alcalde (Alejandro Char) debe estar hablando ya con Shakira”, comentó Muvdi.

El sector hotelero del Atlántico no solo está preparado para atender la temporada alta de fin de año, sino que se alista para seguir creciendo en 2026 con la llegada de turistas atraídos por los eventos deportivos, musicales y empresariales.

Muvdi señaló que, si bien Barranquilla no tendrá los partidos de Eliminatorias que tanto mueven la economía e inyectan importantes recursos al sector, el gremio se las ingeniará para sacarle provecho a la fiebre mundialista.

“Vamos a tener grandes oportunidades de mostrar los partidos en pantalla gigante en todos los sitios, en los hoteles, en los restaurantes, en los estadios, entonces va a haber una dinámica muy importante para eso”, dijo.