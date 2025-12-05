En vivo
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Expectativa del gremio hotelero por posible regreso de Shakira al Carnaval de Barranquilla en 2026

Mario Muvdi, directivo de Cotelco, afirmó que esperan que la barranquillera esté en la nómina de artistas para las próximas carnestolendas.

Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

