En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Así fue la reacción de Shakira al homenaje de Dua Lipa cantando ‘Antología’ en Bogotá

Así fue la reacción de Shakira al homenaje de Dua Lipa cantando ‘Antología’ en Bogotá

Dua Lipa sorprendió en Bogotá al cantar 'Antología', y Shakira reaccionó emocionada al homenaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad