Así fue la reacción de Shakira al homenaje de Dua Lipa cantando ‘Antología’ en Bogotá

Bogotá vivió una de esas noches que se quedan en la memoria colectiva. El viernes 28 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín vibró no solo con el poderoso repertorio del Radical Optimism Tour, sino con un gesto inesperado de Dua Lipa que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

La artista británico-albanesa sorprendió a los más de 40.000 asistentes cuando, después de recorrer sus éxitos globales como 'Break My Heart' y 'Training Season', tomó una pausa para hablarle al público en un español impecable.

Con total naturalidad, reveló que cada noche elige una canción distinta para incluir en su setlist, y esta vez Bogotá sería testigo de un homenaje especial.



Shakira, la artista que inspira a Dua Lipa

“Esta canción me encanta muchísimo, es de una artista que me inspira por su evolución y por la manera en la que ha tocado corazones en todo el mundo”, anunció, generando un murmullo inmediato entre los asistentes.

Segundos después, el estadio estalló cuando pronunció el nombre: 'Antología'. Lo que siguió fue un coro multitudinario que acompañó a Dua Lipa en una interpretación cargada de emotividad, una prueba más del vínculo que ha construido con la música latina.



La escena no tardó en inundar las redes sociales: videos, reacciones y mensajes de sorpresa se multiplicaron a nivel global. Sin embargo, faltaba la reacción más esperada: la de Shakira.



¿Cómo reaccionó la cantante barranquillera?

La barranquillera, que se encontraba atenta al revuelo digital, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su emoción tras escuchar a Dua Lipa interpretar uno de los temas más representativos de su primera etapa como artista.

En un mensaje que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’, Shakira expresó: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”.

Sus palabras terminaron de sellar el momento como un encuentro simbólico entre dos generaciones de artistas que, desde mundos distintos, encontraron un punto en común en el escenario bogotano.