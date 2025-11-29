Dua Lipa cautivó cantando 'Antología' de Shakira: Bogotá quedó en shock

Bogotá vivió una noche mágica que quedó marcada en el corazón de miles de personas, así como en sus celulares. Dua Lipa, en su Radical Optimism Tour, decidió rendir un homenaje a la afición colombiana interpretando ‘Antología’, uno de los clásicos más queridos de la barranquillera Shakira. El Estadio El Campín vibró con una mezcla de nostalgia, sorpresa y una conexión que pocas veces se vive con artistas internacionales.

Desde los días previos al concierto, los rumores no paraban de sonar. La artista venía incluyendo canciones emblemáticas en cada país de Latinoamérica que visitaba, y eso encendió las apuestas en Bogotá. Entre los nombres que se mencionaron aparecían J Balvin, Karol G y Juanes, pero al final un video despejó todas las dudas: Dua Lipa estaba ensayando ‘Antología’. Ese pequeño clip bastó para que la expectativa explotara.

Dua Lipa cantó ‘Antología’: así reaccionó el público en Bogotá

La escena terminó siendo aún más potente de lo imaginado. Antes de comenzar, la cantante tomó un momento para dedicar unas palabras en español: “Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo”. El público no necesitó más. Apenas sonó el primer verso, miles de voces estallaron al unísono.



Dua Lipa no solo se aprendió la letra; también cuidó la pronunciación y la interpretación, algo que los asistentes destacaron en redes sociales. Comentarios como “Qué nivel” y “Tenía que ser esa canción” se multiplicaron junto con videos del instante en que el estadio entero acompañaba a la cantante mientras interpretaba uno de los himnos más emotivos de Shakira.

Las grabaciones, compartidas desde distintas partes del estadio, mostraron cómo la artista británica logró encender una atmósfera que combinó emoción, sorpresa y orgullo. Muchos asistentes destacaron que la elección de ‘Antología’ no fue casualidad, pues es de las canciones más representativas del inicio de la carrera de Shakira y una de las más queridas en Colombia.

El concepto de Antología, una canción de 1995, siendo cantada hoy en simultáneo desde dos estadios de Latinoamérica frente a más de 100,000 personas!



Shakira – #LMYNLWorldTourAsuncion

Dua Lipa – #RadicalOptimismTourBogota pic.twitter.com/vGPMdRyFu5 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 29, 2025

Dua Lipa homenajeó a Shakira y dejó un momento inolvidable

El gesto tuvo un impacto especial en un país donde Shakira es más que una artista: hace parte del ADN cultural que identifica a Colombia en el mundo. Por eso, el homenaje se sintió con una fuerza emotiva única. Hubo lágrimas, abrazos y un coro que convirtió el estadio en una sola voz.

Dua Lipa continúa su recorrido por Latinoamérica, fortaleciendo su lazo con el público hispanohablante, no solo por su música, sino también por la forma cercana en la que reconoce la cultura de cada país. En Bogotá, ese agradecimiento tomó forma de canción. Y fue, sin duda, uno de los momentos más memorables de la noche.

