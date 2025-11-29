En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Dua Lipa cautivó cantando 'Antología' de Shakira: Bogotá quedó en shock

Dua Lipa cautivó cantando 'Antología' de Shakira: Bogotá quedó en shock

Días antes de su concierto, circulaban rumores sobre una posible sorpresa musical de Dua Lipa, especulándose que interpretaría un éxito de J Balvin, Karol G o Juanes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad