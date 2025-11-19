Hallan fósil de nueva tortuga en el Desierto de La Tatacoa y la bautizan en honor a Shakira

En el desierto de La Tatacoa, uno de los destinos turísticos más importantes del Huila, fue hallado el fósil de un nuevo género y especie de tortuga hasta ahora desconocida en el mundo.

El primer hallazgo lo realizó un poblador en los alrededores del centro poblado La Victoria, y otro ejemplar fue encontrado posteriormente por el equipo del Museo de Historia Natural de La Tatacoa.

“La tortuga pertenece a la familia Podocnemis, un grupo de tortugas que aún sobreviven en ríos como el Amazonas, Orinoco y Magdalena. Esta tortuga es muy interesante porque tiene un mosaico de características únicas que no se habían observado en ninguna de las especies de su familia”, relató Andrés Felipe Vanegas, director del Museo de La Tatacoa.

Esta es una especie nueva para la ciencia y permite conocer mejor la fauna y flora que habitaron esta región cuando era un área húmeda y tropical, rica en biodiversidad, gran parte de la cual se ha extinguido.



“Según las características de su fósil, llegamos a la conclusión de que el animal podía adaptarse a pantanos, ríos, lagunas y a cualquier tipo de ecosistema. Además, lo más interesante del hallazgo es que encontramos la concha y la cabeza; eso es muy importante para la investigación, ya que casi siempre en las especies de tortugas se encuentra solo la concha, no la cabeza”, indicó el paleontólogo colombiano.

Fósil de tortuga hallado en La Tatacoa. Foto: Museo de Historia Natural La Tatacoa.

La tortuga, de la que sorprendentemente se encontraron el cuerpo y la cabeza, fue bautizada como Shakiremys colombiana, en reconocimiento a los aportes a la cultura y la educación de la artista barranquillera.

“El científico que lideró la investigación, el Dr. Edwin Cadena, de la Universidad del Rosario, decidió llamarla Shakiremys colombiana como un homenaje a la cantautora Shakira, quien permitió que este espécimen llevara su nombre y como reconocimiento por todo lo que ha hecho a nivel internacional y como precursora de la educación en Colombia y el mundo”, añadió Vanegas.

El fósil, cuidadosamente preparado para su exhibición y futuros estudios, pertenece al período geológico Mioceno Medio, de hace aproximadamente trece millones de años.

Según Rubén Darío Vanegas, cofundador del museo y responsable del laboratorio, “el fósil de la tortuga llegó con mucho sedimento y algo agrietado. Por eso empezamos a estabilizarlo y curarlo lentamente hasta dejarlo lo más intacto posible”.

Por su parte, Edwin Cadena, paleontólogo y profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, quien lideró la investigación, destacó la importancia del hallazgo y señaló que este descubrimiento es fundamental para conocer el pasado y comprender el presente.

“Este hallazgo también nos da pistas sobre los cambios que ha sufrido el ecosistema a lo largo del tiempo. Hace 13 millones de años, la diversidad de tortugas era mucho mayor que la actual, y este descubrimiento fortalece la campaña de protección, estudio y preservación del patrimonio paleontológico en Colombia, algo clave para entender el proceso evolutivo de la biodiversidad que tenemos hoy”, explicó.

El fósil se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural La Tatacoa, ubicado en el centro poblado La Victoria, en la parte norte del desierto de La Tatacoa, en Villavieja.