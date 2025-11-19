En vivo
Hallan fósil de nueva tortuga en el Desierto de La Tatacoa y la bautizan en honor a Shakira

Hallan fósil de nueva tortuga en el Desierto de La Tatacoa y la bautizan en honor a Shakira

Con apenas 10 centímetros y más de 13 millones de años, los fósiles de esta tortuga del período geológico del Mioceno Medio ya se exhibe en el Museo de Historia Natural La Tatacoa, en Villavieja.

