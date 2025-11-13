No solo Shakira, otra colombiana hará parte del elenco de voces de 'Zootopia 2'

A través de redes sociales, poco después del primer tráiler de la película, Disney confirmó el regreso de Shakira en 'Zootopia' para darle vida a la banda sonora y, en noviembre, salió "Zoo", la canción interpretada por la barranquillera como la referencia colombiana en esta querida y famosa cinta animada.

La música y la letra de “Zoo” fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira. La canción está producida por Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Ed Sheeran. Sin embargo, la 'Loba' no será la única colombiana que hará parte de esta cinta, sino que, a través de redes sociales, este 13 de noviembre Disney confirmó a Luisa Fernanda W como parte del elenco de voces.

"La creadora de contenido y empresaria colombiana tendrá una participación especial en la película, prestando su voz a la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que se toma muy en serio su trabajo y no tiene paciencia para los comportamientos de novatos de Judy y Nick", informaron desde Disney.

Luis Fernanda W estará en 'Zootopia 2' // Foto: Disney

¿Quién es Luisa Fernanda W?

Oriunda de Medellín, la paisa se volvió en una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia y Latinoamérica a través de sus redes sociales desde 2013, cuando comenzó a subir sus primeros video en YouTube, acompañada de su día a día en Instagram.



"Por fin puedo contarles esto, mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Esta película siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Entonces no se lo pierdan y acompáñenme a vivir este sueño", fueron sus palabras confirmando la noticia.

Con el tiempo, se volvió también empresaria y al lado de su pareja, Pipe Bueno, han liderado diferentes proyectos y emprendimientos con la convicción de forjar valores en la familia que han hecho desde el amor en los últimos años.