La reacción de Shakira tras sufrir accidente en una mano en pleno concierto

La cantante barranquillera Shakira ha vuelto a demostrar que su profesionalismo en el escenario está por encima de cualquier percance. Durante una de sus más recientes presentaciones en vivo, la artista sufrió un pequeño accidente que, aunque le lastimó la mano, no fue suficiente para detener el espectáculo.

Los asistentes al concierto fueron testigos de la increíble resiliencia de la cantante.

Según los detalles, algo inesperado lastimó la mano de Shakira mientras ella estaba cantando. Sin embargo, haciendo honor a su reputación y "fiel a su estilo", la artista reaccionó con una rapidez impresionante.



¿Cuál fue su solución?

Lejos de hacer una pausa o mostrar signos de dolor, Shakira simplemente se quitó el objeto que había provocado la herida.

Lo más notable es que logró realizar esta maniobra sin perder el ritmo de la música ni borrar la sonrisa de su rostro, continuando su presentación como si nada hubiese ocurrido.



Vea el video aquí: