Roy Barreras pide al CNE que permita la participación de Iván Cepeda en consulta del frente amplio

Este viernes el Pacto Histórico inscribió sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por Bogotá. En el mismo sentido, se inscribió la lista de La Fuerza, el partido del precandidato Roy Barreras, quien le pidió al Consejo Nacional Electoral que permita la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

“La unidad es la victoria. Y la unidad implica que estos dos caminos que hay para garantizar que el deseo de cambio de las familias colombianas, de cambio real, de avance, de progreso, de crecimiento, de seguridad y paz, se tramite el domingo 8 de marzo. Es lo ideal, en una consulta presidencial en que podremos unirnos. Vamos a competir para unirnos, es lo que espero. Y por eso he dicho públicamente que deseo que, respetando la autonomía del Consejo Nacional Electoral, el compañero mío de muchos años en el Senado, Iván Cepeda, pueda participar en la consulta, competir conmigo y garantizar que estos dos caminos se unan”, dijo el precandidato Roy Barreras.

Por otro lado el senador Iván Cepeda manifestó su intención de ir a la consulta del frente amplio.

“Así es, estamos en ese proceso, unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas, vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Según el calendario electoral debemos solicitar a los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también”, dijo el senador Iván Cepeda.



Por su parte el partido En Marcha, del precandidato Juan Fernando Cristo, envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que también manifiesta su intención de ir a la consulta de marzo.