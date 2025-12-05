En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nueva explosión en mina de Landázuri, Santander, deja seis mineros heridos

Nueva explosión en mina de Landázuri, Santander, deja seis mineros heridos

Una acumulación de gases habría provocado la explosión que deja seis heridos y reabre la discusión sobre la informalidad minera en Landázuri, es el tercer incidente en menos de tres semanas.

